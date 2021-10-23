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23 октября, источник: Sport.Zakon.kz

Казахстанская теннисистка прошла в полуфинал турнира в Джорджии

Зарина Дияс прошла в полуфинал турнира в Джорджии ITF 8.

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В Мейконе (США) в эти дни проходит международный теннисный турнир серии ITF 8, сообщает zakon.kz.

В турнире принимает участие и казахстанская спортсменка Зарина Дияс, пишет НОК РК.

В четвертьфинальном поединке Дияс сумела одержать победу над соперницей из США Викторией Дюваль. Поединок длился 1 час и 16 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.

За выход в финал казахстанской теннисистке предстоит встреча с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия).

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