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22:18 (мск), источник: Sport24

Карацев в двух сетах обыграл Хачанова и вышел в финал Кубка Кремля

Российский теннисист и 22-я ракетка мира Аслан Карацев победил соотечественника Карена Хачанова (31-е место ATP) в полуфинале Кубка Кремля (ATP-250).

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Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась победой Карацева в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финале турнира россиянину будет противостоять хорватский теннисист Марин Чилич. Финал состоится завтра, 24 октября.

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