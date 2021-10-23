Карацев в двух сетах обыграл Хачанова и вышел в финал Кубка Кремля
Российский теннисист и 22-я ракетка мира Аслан Карацев победил соотечественника Карена Хачанова (31-е место ATP) в полуфинале Кубка Кремля (ATP-250).
Российский теннисист и 22-я ракетка мира Аслан Карацев победил соотечественника Карена Хачанова (31-е место ATP) в полуфинале Кубка Кремля (ATP-250).
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась победой Карацева в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:1.
В финале турнира россиянину будет противостоять хорватский теннисист Марин Чилич. Финал состоится завтра, 24 октября.