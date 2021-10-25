Сборная Казахстана по теннису назвала состав на финальную стадию Кубка Дэвиса в Мадриде

Так, участие в решающей стадии примут: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Сборная Казахстана выступит в группе В в Мадриде. 27 ноября команда сыграет против Швеции, а 28-го — против Канады.

Всего в турнире примут участие 18 команд, разделенных на шесть групп. Впервые финальные матчи Кубка Дэвиса будут сыграны одновременно в трех городах — Инсбруке, Мадриде и Турине. Каждый матч на турнире будет состоять из двух одиночных игр и одной парной.

Шесть победителей групп и две лучшие команды, среди занявших вторые места, выйдут в четвертьфинал турнира. Полуфиналисты гарантируют себе участие в финальной части уже 2022 года.