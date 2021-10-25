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20:31 (мск), источник: Sport24

Определился состав сборной России на Кубок Дэвиса

Опубликован состав сборной России по теннису на финальный турнир Кубка Дэвиса.

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В состав сборной вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Во время загрузки произошла ошибка.

Финальная часть Кубка Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Сборная России попала в группу А, где сыграет с командами Испании и Эквадора.

Российские теннисисты выигрывали Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах.

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