Определился состав сборной России на Кубок Дэвиса
Опубликован состав сборной России по теннису на финальный турнир Кубка Дэвиса.
Опубликован состав сборной России по теннису на финальный турнир Кубка Дэвиса.
В состав сборной вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.
Финальная часть Кубка Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Сборная России попала в группу А, где сыграет с командами Испании и Эквадора.
Российские теннисисты выигрывали Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах.