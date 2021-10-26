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20:54 (мск), источник: БЕЛТА

Назван состав теннисной сборной Беларуси на финал Кубка Билли Джин Кинг

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен окончательный состав женской теннисной сборной Беларуси на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации), который пройдет на следующей неделе в Праге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской теннисной федерации.

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Капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек рассчитывает на Александру Саснович (86-й номер мирового рейтинга), Юлию Готовко (228), Ирину Шиманович (267) и Лидию Морозову (87-й парный рейтинг). По разным причинам белорусской команде не смогут помочь вторая ракетка мира Арина Соболенко, Виктория Азаренко (27) и Ольга Говорцова (134).

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Праге с 1 по 6 ноября. На первом этапе сборная Беларуси сыграет в группе B с командами Бельгии (1 ноября) и Австралии (4 ноября). Победитель этого квартета встретится с лучшей командой группы D, в которой выступят теннисистки Чехии, Бельгии и Швейцарии.

Составы остальных квартетов:

  • А — Франция, Канада, Россия.
  • С — Словакия, Испания, США.

Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года. Высшим достижением белорусских теннисисток стал выход в финал 2017 года, где они в упорнейшей борьбе уступили в Минске американкам со счетом 2:3. Сборная США 18 раз становилась чемпионом, у команды Чехии 11 титулов, австралийки побеждали 7 раз. В решающем матче 2019 года француженки обыграли австралиек с результатом 3:2. В прошлом сезоне турнир не проводился в связи с пандемией COVID-19.

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