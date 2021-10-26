Назван состав теннисной сборной Беларуси на финал Кубка Билли Джин Кинг

Капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек рассчитывает на Александру Саснович (86-й номер мирового рейтинга), Юлию Готовко (228), Ирину Шиманович (267) и Лидию Морозову (87-й парный рейтинг). По разным причинам белорусской команде не смогут помочь вторая ракетка мира Арина Соболенко, Виктория Азаренко (27) и Ольга Говорцова (134).

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Праге с 1 по 6 ноября. На первом этапе сборная Беларуси сыграет в группе B с командами Бельгии (1 ноября) и Австралии (4 ноября). Победитель этого квартета встретится с лучшей командой группы D, в которой выступят теннисистки Чехии, Бельгии и Швейцарии.

Составы остальных квартетов:

А — Франция, Канада, Россия.

С — Словакия, Испания, США.

Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. До сентября 2020 года состязания проводились под названием Кубок Федерации, но затем были переименованы в честь легендарной американской теннисистки.