Хачанов вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Чиличем

В стартовом для себя матче Хачанов (6) в двух сетах обыграла представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Хачанов 5 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. На счету Маннарино — 3 эйса и 9 двойных ошибок.