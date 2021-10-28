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14:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Карацев неожиданно проиграл в первом же матче на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянин Аслан Карацев неожиданно проиграл в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия).

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Источник: РИА "Новости"
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В двух сетах он уступил представителю Австралии Джордану Томпсону — 3:6, 2:6.

Встреча продлилась 1 час 19 минут. Карацев восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта. На счету Томпсона 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Эйсами и двойными ошибками австралиец не отметился.

В следующем раунде Томпсон встретится с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Томми Пол (США).

Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $ 863 705. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича.

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