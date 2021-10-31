Голубев уступил в финале парного турнира в Петербурге
Казахстанский теннисист Андрей Голубев и его напарник, Уго Нис (Монако), проиграли в финале турнира серии ATP 250 в Санкт-Петербурге.
Казахстанский теннисист Андрей Голубев и его напарник, Уго Нис (Монако), проиграли в финале турнира серии ATP 250 в Санкт-Петербурге.
В решающем матче Андрей и Хьюго уступили первым сеяным данного парного турнира — Джейми Маррею (Великобритания) и Бруно Соаресу (Бразилия). Главные фавориты этих состязаний были удачливее в двух сетах — 6:3, 6:4.
Для Голубева это третий проигрыш в финалах парного турнира АТР, до этого он уступил на двух соревнованиях. Первый раз в 2014 году в финале турнира в Кицбюеле (Австрия), второй — на финале Роллан Гаррос-2021.