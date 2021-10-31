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19:20 (мск), источник: Sports.Ru

Голубев уступил в финале парного турнира в Петербурге

Казахстанский теннисист Андрей Голубев и его напарник, Уго Нис (Монако), проиграли в финале турнира серии ATP 250 в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

В решающем матче Андрей и Хьюго уступили первым сеяным данного парного турнира — Джейми Маррею (Великобритания) и Бруно Соаресу (Бразилия). Главные фавориты этих состязаний были удачливее в двух сетах — 6:3, 6:4.

Для Голубева это третий проигрыш в финалах парного турнира АТР, до этого он уступил на двух соревнованиях. Первый раз в 2014 году в финале турнира в Кицбюеле (Австрия), второй — на финале Роллан Гаррос-2021.

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