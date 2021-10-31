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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Чилич стал победителем турнира в Санкт-Петербурге, обыграв в финале Фритца

Хорватский теннисист Марин Чилич стал победителем турнира категории АТР-250 в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

В финальном матче Чилич нанёс поражение пятому сеяному американцу Тейлору Фритцу со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Чилич 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. Фритц подал 10 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чилич сравнял счёт в личном противостоянии с Фритцем в официальных матчах — 1−1. Впервые соперники встречались в 2017 году.

Марин завоевал двадцатый титул в карьере и второй в сезоне-2021 после победы на турнире в Штутгарте. После победы Чилич набрал 250 рейтинговых очков и получил $ 84 720.

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