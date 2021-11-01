Без Барти, Соболенко и Азаренко: Австралия, Беларусь и Бельгия разыграют путевку в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Там сильнейшая команда оспорит выход в финал с лучшей сборной из трио Чехия, Германия, Швейцария.
Там сильнейшая команда оспорит выход в финал с лучшей сборной из трио Чехия, Германия, Швейцария.
Здесь уместно подробно осветить новый формат турнира, называвшегося раньше Кубок федерации. Ныне впервые будет разыгран общий финальный раунд розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет на крытых хардовых кортах «O2 Arena» в Праге с 1 по 6 ноября.
Кубок федерации был переименован в Кубок Билли Джин Кинг в сентябре 2020 года. Это был своеобразный ребрендинг, который изменил женский чемпионат мира по теннису, и впервые крупное глобальное командное соревнование было названо в честь женщины — победительницы 39 турниров «Большого шлема» (12 в одиночном разряде), обладательницы «карьерного» «Большого шлема», 7-кратной обладательницы Кубка федерации в составе сборной США.
Изначально этот финал планировали провести в Будапеште в апреле 2020 года, но он был перенесен из-за пандемии Covid-19. При этом венгерская столица утратила хозяйские права, а новым местом проведения финала в августе 2021 года была объявлена Прага.
В финальном раунде примут участие 12 команд, которые на первом этапе будут соревноваться в четырех группах по три дружины. Только победители групп пройдут в полуфинал, а там вступит в дело нокаут-раунд.
Автоматически квалифицировались на Кубок Билли Джин Кинг-2021 три команды: Франция — как прошлый чемпион, Австралия — как участница финального матча, Чехия — как хозяйка.
Еще восемь команд вышли в финальный раунд после побед на стадии плей-офф, которая состоялась еще
Жребий разбил дюжину на четыре трио следующим образом:
В полуфиналах победитель группы А сыграет с победителем группы С, лучший в группе В встретится с первым местом в группе D.
Групповые матчи будут играться с понедельника по четверг, полуфиналы — в пятницу, финал — в субботу.
Все противостояния в Праге будут состоять из трех матчей (двух одиночных и одного парного). В первом поединке на корт выйдут вторые номера команд (по рейтингу ВТА), во втором — лидеры коллективов. Участницы пар будут названы за час до начала жеребьевки матча.
Из 11 стран, когда-либо выигрывавших Кубок федерации, в Праге будут соревноваться девять. Участницами, никогда ранее не выигрывавшими почетный трофей, будут сборные Беларуси, Канады и Швейцарии.
В плане рекордов самой успешной дружиной КФ является команда США — 18 титулов, в активе хозяйки соревнований Чехии — 11 трофеев (5 из них завоевывала Чехословакия). Соперницы белорусок по группе австралийки в этом почетном списке занимают третье место — 7 побед.
В Праге, безусловно, будет на кого посмотреть. Сразу восемь теннисисток хотя бы раз завоевывали Кубок федерации — это Ализе Корне, Каролин Гарсия, Фиона Ферро, Люси Градецка, Барбора Крейчикова, Катерина Синякова, Слоан Стивенс и Коко Вандевеге. В чешской столице сыграют три чемпионки турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — Анжелика Кербер, Барбора Крейчикова и Слоан Стивенс, а также шесть чемпионок «Большого шлема» в парном разряде — Гарсия, Градецка, Крейчикова, Элиз Мертенс, Синякова и Вандевеге.
Нашлось место в финале и для олимпийских медалисток Белинды Бенчич, Виктории Голубич, Градецкой, Кербер, Крейчиковой, Анастасии Павлюченковой, Синяковой и Маркеты Вондроусовой.
Но с другой стороны соседство в календаре финала Кубка Билли Джин Кинг и итогового турнира ВТА значительно ослабило уровень престижа командного чемпионата, поскольку некоторые представители первой десятки мирового рейтинга, естественно, предпочли нацелиться на элитные соревнования в Мексике. Тем более, что эти турниры разнесены по разным континентам.
Так сборная Беларуси не досчиталась вторую ракетку мира Арину Соболенко. Переболев ковидом, из-за которого она вынуждена была пропустить крупный турнир в Индиан-Уэллсе, минчанка выбрала подготовку к итоговому чемпионату, нежели игру за команду.
Потери белорусского коллектива на этом не закончились, а только множились. Вскоре из заявки исчезли Виктория Азаренко (N 27 ВТА) и Ольга Говорцова (134). Капитан команды Татьяна Пучек объяснила отсутствие экс-первой ракетки мира выхолощенностью после финала в Индиан-Уэллсе и решением завершить сезон уже в октябре.
В общих чертах ситуация с Кубком Билли Джин Кинг напомнила наш расклад на Кубке Дэвиса, когда в заявке на матч с Аргентиной не оказалось Ильи Ивашко и Егора Герасимова. Правда, у наших женщин не было такого кадрового голода как у мужчин, и игроков без рейтинга на матчи заявлять не пришлось. К поединкам в группе В готовятся Александра Саснович (86), Юлия Готовко (228), Ирина Шиманович (267), Вера Лапко (356) и Лидия Морозова (87-я в парном рейтинге ВТА).
Играй за белорусскую команду все сильнейшие, здесь можно было бы замахнуться не только на выход из группы, но и на итоговую победу и престижный командный титул. Но с одной только теннисисткой из первой сотни и в отсутствии рейтинговой сыгранной пары строить радужные перспективы довольно сложно.
Бельгийская команда, с которой белоруски сыграют сегодня, 1 ноября, может сожалеть разве что об отсутствии Элисон ван Уйтванк (61), выигравшей на стыке сентября и октября турнир ВТА в Нур-Султане. Но и без нее в коллективе есть две сильные одиночницы — Элиз Мертенс (20) и Гретье Миннен (69). Та же Мертенс на сегодня является второй ракеткой мира в парном разряде, а компанию для третьего матча ей может составить суперопытная Кирстен Флипкенс (148).
Что касается австралийской сборной, то у них действительно серьезные потери. Во-первых, это досрочно завершившая сезон первая ракетка мира Эшли Барти. Во-вторых, получившая травму представительница топ-100 мирового рейтинга Астра Шарма (96). В Прагу лидером команды прилетела Айла Томлянович (43), которая дошла в Индиан-Уэллсе до четвертого круга, а на «Уимблдоне» — до четвертьфинала.
Судя по всему, компанию ей в одиночных матчах составит четвертьфиналистка августовского турнира в Чикаго Сандерс Сторм (120). Она же хорошо выступает в паре, имея 33-й мировой рейтинг. В дуэте с ней на третий матч может выйти 42-я ракетка мира в паре Эллен Перес.
Статистически более сбалансированными для этого варианта турнира выглядят сборные Бельгии и Австралии. Но зачастую в командных форматах рейтинги и личная статистика перестают работать, а на первый план выходят мощь и характер коллектива.
Может, это как раз наш случай?
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ В ГРУППЕ В (начало игр в 12.30 по белорусскому времени)
1 ноября Бельгия — Беларусь
2 ноября Австралия — Бельгия
4 ноября Австралия — Беларусь
Сергей Версоцкий