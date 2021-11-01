Без Барти, Соболенко и Азаренко: Австралия, Беларусь и Бельгия разыграют путевку в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

В полуфиналах победитель группы А сыграет с победителем группы С, лучший в группе В встретится с первым местом в группе D.



Групповые матчи будут играться с понедельника по четверг, полуфиналы — в пятницу, финал — в субботу.



Все противостояния в Праге будут состоять из трех матчей (двух одиночных и одного парного). В первом поединке на корт выйдут вторые номера команд (по рейтингу ВТА), во втором — лидеры коллективов. Участницы пар будут названы за час до начала жеребьевки матча.



Из 11 стран, когда-либо выигрывавших Кубок федерации, в Праге будут соревноваться девять. Участницами, никогда ранее не выигрывавшими почетный трофей, будут сборные Беларуси, Канады и Швейцарии.



В плане рекордов самой успешной дружиной КФ является команда США — 18 титулов, в активе хозяйки соревнований Чехии — 11 трофеев (5 из них завоевывала Чехословакия). Соперницы белорусок по группе австралийки в этом почетном списке занимают третье место — 7 побед.



В Праге, безусловно, будет на кого посмотреть. Сразу восемь теннисисток хотя бы раз завоевывали Кубок федерации — это Ализе Корне, Каролин Гарсия, Фиона Ферро, Люси Градецка, Барбора Крейчикова, Катерина Синякова, Слоан Стивенс и Коко Вандевеге. В чешской столице сыграют три чемпионки турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — Анжелика Кербер, Барбора Крейчикова и Слоан Стивенс, а также шесть чемпионок «Большого шлема» в парном разряде — Гарсия, Градецка, Крейчикова, Элиз Мертенс, Синякова и Вандевеге.



Нашлось место в финале и для олимпийских медалисток Белинды Бенчич, Виктории Голубич, Градецкой, Кербер, Крейчиковой, Анастасии Павлюченковой, Синяковой и Маркеты Вондроусовой.



Но с другой стороны соседство в календаре финала Кубка Билли Джин Кинг и итогового турнира ВТА значительно ослабило уровень престижа командного чемпионата, поскольку некоторые представители первой десятки мирового рейтинга, естественно, предпочли нацелиться на элитные соревнования в Мексике. Тем более, что эти турниры разнесены по разным континентам.



Так сборная Беларуси не досчиталась вторую ракетку мира Арину Соболенко. Переболев ковидом, из-за которого она вынуждена была пропустить крупный турнир в Индиан-Уэллсе, минчанка выбрала подготовку к итоговому чемпионату, нежели игру за команду.



Потери белорусского коллектива на этом не закончились, а только множились. Вскоре из заявки исчезли Виктория Азаренко (N 27 ВТА) и Ольга Говорцова (134). Капитан команды Татьяна Пучек объяснила отсутствие экс-первой ракетки мира выхолощенностью после финала в Индиан-Уэллсе и решением завершить сезон уже в октябре.



В общих чертах ситуация с Кубком Билли Джин Кинг напомнила наш расклад на Кубке Дэвиса, когда в заявке на матч с Аргентиной не оказалось Ильи Ивашко и Егора Герасимова. Правда, у наших женщин не было такого кадрового голода как у мужчин, и игроков без рейтинга на матчи заявлять не пришлось. К поединкам в группе В готовятся Александра Саснович (86), Юлия Готовко (228), Ирина Шиманович (267), Вера Лапко (356) и Лидия Морозова (87-я в парном рейтинге ВТА).



Играй за белорусскую команду все сильнейшие, здесь можно было бы замахнуться не только на выход из группы, но и на итоговую победу и престижный командный титул. Но с одной только теннисисткой из первой сотни и в отсутствии рейтинговой сыгранной пары строить радужные перспективы довольно сложно.