У новой звезды женского тенниса вообще нет побед. Зато есть 20 тату, кроп-топы и больше подписчиков, чем у чемпионки «Ролан Гаррос»

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В теннисе есть много людей, которые широко известны в узких кругах — скрытых сокровищ, локальных звезд, колоритных игроков, которые по тем или иным причинам не добираются до широкой славы. Этой осенью появилась еще одна — румынка Андрея Присэкариу.

В 21 год она никогда не входила в топ-300 и только на прошлой неделе в Клуж-Напоке провела первый в карьере матч на уровне основного тура, получив wild card (проиграла Лесе Цуренко). Вообще резюме у нее пока что довольно скромное — четыре титула ITF в одиночке и семь в паре.

Несмотря на это, в твиттере у нее уже 20 тысяч подписчиков, хотя зарегистрировалась она там только в сентябре. У нее уже больше фолловеров, чем, например, у чемпионки «Ролан Гаррос» Барборы Крейчиковой, и не намного меньше, чем у № 2 в мире Арины Соболенко (30к).

Понятно, что твиттер сейчас не самая передовая соцсеть (а Крейчикова — не самая настроенная на самопродвижение теннисистка), но это все равно серьезные цифры. Откуда они взялись? Судя по всему, дело в имидже Присэкариу.

Разговоры о Присэкариу активно пошли в конце сентября, когда ее фото выложил португальский журналист Жозе Моргадо.

Кажется, именно это стало началом ее пути к славе в теннисном твиттере.

А это ее фото в конце октября собрало 80 тысяч лайков — значительно больше почти всех постов, например, Наоми Осаки, у которой в твиттере больше миллиона читателей.

Комментарии к нему немного напоминают перепись чрезмерно воодушевленных мужчин. «С радостью отдам тебе свои яйца, чтобы ты била по ним своей прекрасной ракеткой». «Используй меня, умоляю. А когда закончишь — просто выкинь как жвачку, которая утратила вкус». И так далее.

Людей сводит с ума стиль румынки, который строится на следующих основах:

• Татуировки. Их у нее больше 20 — в разных румынских источниках мелькают цифры от 21 до 27. Андрея про них рассказывала:

«На левой руке у меня волк — мое любимое животное. Он разделен на две половины — хорошую и плохую. Еще есть тату, посвященное бабушке, которая умерла в 2013-м. Это солнце, и оно защищает меня от зла. На затылке — змейка. На лодыжках есть звездочки и месяц. Еще есть пламя, корона. Это все для меня что-то значит».

• Макияж. «На корте я много кричу, у меня есть ощущение, что я воюю как викинг. Они мне вообще очень нравятся, нравится их культура. Она стоит за моим макияжем», — объясняла Присэкариу.

• Хвостики. Она часто играет с одним, но особенно эффектно смотрится с двумя.

• Укороченные или завязанные узлом топы. Хотя иногда она играет и в обычных теннисных платьях.

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На прошлой неделе Присэкариу провела лайв в инстаграме, в котором ее спросили, как она относится к тому, что стала знаменитой не за счет игры, а за счет внешности. Ответила Андрея очень здраво:

«Во-первых, я вообще не считаю себя знаменитой. По-моему, количество подписчиков и лайков не имеют значения. Но связь с людьми, которые меня поддерживают, для меня важна.



Конечно, мне нравится, что у меня особый стиль. Я согласна. Но я ничего не делаю специально, я делаю то, что для меня естественно. Теперь мне нужно улучшать игру, чтобы не оставаться “знаменитой” только благодаря внешности».

К концу следующего года она надеется войти в топ-150. И если у нее пойдут результаты, то хорошие показатели в соцсетях облегчат поиск спонсоров и партнеров, которые помогут продвигаться выше и выше.