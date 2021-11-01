Карацев не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Париже

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ТАСС, 1 ноября. Российский теннисист Аслан Карацев уступил американцу Себастьяну Корде и не сумел выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Париже.

Встреча продолжалась почти 3 часа и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (9:11), 7:6 (7:5) в пользу американца.

Карацеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету два титула под эгидой организации, лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Корде 21 год в рейтинге ATP он идет 39-м. На счету американского спортсмена один титул ATP, лучшим результатом Корды на турнирах Большого шлема является в четвертый раунд.