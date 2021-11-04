Сборная США сыграет с командой России в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

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Встреча группы C между командами США и Испании прошла в среду и завершилась победой американок с общим счетом 2−1.

Победу в противостоянии сборной США принесли Слоан Стивенс и Даниэль Коллинз. Первая обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас со счетом 6:4, 6:4, вторая нанесла поражение Саре Соррибес-Тормо — 6:1, 6:0. В парном матче испанки Алена Большова и Ребека Машарова обыграли Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевеге со счетом 6:3, 6:4.

Полуфинальный матч между сборными России и США пройдет 5 ноября.