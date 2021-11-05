Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Труа
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Кадис
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц
Боруссия М
00
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Сочи
03
Хоккей. НХЛ
6.11
Виннипег
Чикаго
Хоккей. НХЛ
6.11
Эдмонтон
Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
ЦСКА
Б
56
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Амур
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Адмирал
52
Хоккей. НХЛ
6.11
Анахайм
Аризона
Хоккей. НХЛ
6.11
Ванкувер
Нэшвилл
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Трактор
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
6.11
Лос-Анджелес
Нью-Джерси
Футбол. Первый дивизион
6.11
СКА-Хабаровск
Ротор
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
24
Все события
20:35 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

ТАСС, 5 ноября. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили американок Шелби Роджерс и Коко Вандевеге в решающей встрече полуфинального матча Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит в Чехии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась с счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянок. Изначально на парный матч вместо Самсоновой была заявлена Дарья Касаткина, а у американок вместо Роджерс — Кэролайн Доулхайд, однако тренерские штабы команд произвели замены.

Ранее в пятницу Самсонова переиграла в двух партиях Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова в трех сетах уступила Даниэль Коллинз. Таким образом, российская команда одержала победу со счетом 2−1 и вышла в финал турнира. В решающем матче сборная России встретится с победителем противостояния между командами Австралии и Швейцарии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием «хард», в соревнованиях принимали участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал, финал состоится 6 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще пять раз россиянки играли в финале турнира (1999, 2001, 2011, 2013, 2015).

Читайте также
 Ангелина Мельникова: "Как я могу прокомментировать? Это очень обидно и даже унизительно"
Отменят ли спортивные соревнования во время нерабочих дней
Фоторепортажи
29Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь