Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Встреча завершилась с счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянок. Изначально на парный матч вместо Самсоновой была заявлена Дарья Касаткина, а у американок вместо Роджерс — Кэролайн Доулхайд, однако тренерские штабы команд произвели замены.
Ранее в пятницу Самсонова переиграла в двух партиях Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова в трех сетах уступила Даниэль Коллинз. Таким образом, российская команда одержала победу со счетом 2−1 и вышла в финал турнира. В решающем матче сборная России встретится с победителем противостояния между командами Австралии и Швейцарии.
Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием «хард», в соревнованиях принимали участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал, финал состоится 6 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.
Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще пять раз россиянки играли в финале турнира (1999, 2001, 2011, 2013, 2015).