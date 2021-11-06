Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии Masters в Париже.
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии Masters в Париже.
На стадии ¼ финала Медведев, вторая ракетка мира, встречался с французом Хьюго Гастоном, занимающим 103-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча между соперниками продолжалась 1 час 47 минут и завершилась победой Медведева в двух сетах — 7:6 (9:7), 6:4.
В полуфинале соперником Даниила станет победитель матча между Каспером Руудом (Норвегия, 6) и Александром Зверевым (Германия, 4).