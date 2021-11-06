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00:31 (мск), источник: Sport24

Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии Masters в Париже.

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Источник: Reuters

На стадии ¼ финала Медведев, вторая ракетка мира, встречался с французом Хьюго Гастоном, занимающим 103-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча между соперниками продолжалась 1 час 47 минут и завершилась победой Медведева в двух сетах — 7:6 (9:7), 6:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинале соперником Даниила станет победитель матча между Каспером Руудом (Норвегия, 6) и Александром Зверевым (Германия, 4).

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