Джокович седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. Это рекорд мужского тенниса

За счет этой победы Джокович гарантированно будет первой ракеткой мира по итогам года.

В нынешнем сезоне Джокович получает это звание как лидер чемпионской гонки, где учитываются только очки за 2021-й (а не рейтинга, в котором сейчас есть баллы за 2019-й и 2020-й).

Джокович завершил седьмой сезон в качестве № 1 (2011−2012, 2014−2015, 2018, 2020−2021). Он установил рекорд мужского тенниса, обойдя Пита Сампраса (1993−1998).

Джокович также улучшил свои же рекорды, 226-й раз обыграв соперника из топ-10 и 54-й раз выйдя в финал «Мастерса».