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20:05 (мск), источник: Sports.Ru

Джокович седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. Это рекорд мужского тенниса

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Хуберта Хуркача (3:6, 6:0, 7:6) и вышел в финал «Мастерса» в Париже.

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Источник: Reuters

За счет этой победы Джокович гарантированно будет первой ракеткой мира по итогам года.

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В нынешнем сезоне Джокович получает это звание как лидер чемпионской гонки, где учитываются только очки за 2021-й (а не рейтинга, в котором сейчас есть баллы за 2019-й и 2020-й).

Джокович завершил седьмой сезон в качестве № 1 (2011−2012, 2014−2015, 2018, 2020−2021). Он установил рекорд мужского тенниса, обойдя Пита Сампраса (1993−1998).

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Джокович также улучшил свои же рекорды, 226-й раз обыграв соперника из топ-10 и 54-й раз выйдя в финал «Мастерса».

За титул пятикратный чемпион парижского турнира поборется с Даниилом Медведевым или Александром Зверевым.

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