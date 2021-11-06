Джокович седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. Это рекорд мужского тенниса
Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Хуберта Хуркача (3:6, 6:0, 7:6) и вышел в финал «Мастерса» в Париже.
Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Хуберта Хуркача (3:6, 6:0, 7:6) и вышел в финал «Мастерса» в Париже.
За счет этой победы Джокович гарантированно будет первой ракеткой мира по итогам года.
В нынешнем сезоне Джокович получает это звание как лидер чемпионской гонки, где учитываются только очки за 2021-й (а не рейтинга, в котором сейчас есть баллы за 2019-й и 2020-й).
Джокович завершил седьмой сезон в качестве № 1 (2011−2012, 2014−2015, 2018, 2020−2021). Он установил рекорд мужского тенниса, обойдя Пита Сампраса (1993−1998).
Джокович также улучшил свои же рекорды, 226-й раз обыграв соперника из топ-10 и 54-й раз выйдя в финал «Мастерса».
За титул пятикратный чемпион парижского турнира поборется с Даниилом Медведевым или Александром Зверевым.