Сборная России по теннису вышла вперед в финале Кубка Билли Джин Кинг

Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
ПСЖ
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Райо Вальекано
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Аталанта
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Детройт
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Колорадо
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Вегас
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Миннесота
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Бостон
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Каролина
Футбол. Зарубежный
6.11
РБ Лейпциг
Боруссия Д
21
Футбол. Зарубежный
6.11
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Алавес
Леванте
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
6.11
Ювентус
Фиорентина
10
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Нью-Джерси
Хоккей. КХЛ
6.11
Куньлунь
Сибирь
13
Футбол. Премьер-лига
6.11
Сочи
ЦСКА
41
Футбол. Зарубежный
6.11
Лилль
Анже
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Сельта
Барселона
33
Футбол. Зарубежный
6.11
Брентфорд
Норвич
12
Футбол. Зарубежный
6.11
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Челси
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Бавария
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
6.11
Бохум
Хоффенхайм
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Вольфсбург
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Штутгарт
Арминия
01
Футбол. Первый дивизион
6.11
Алания
Торпедо
51
Футбол. Первый дивизион
6.11
КАМАЗ
Олимп-Долгопрудный
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Специя
Торино
10
Хоккей. КХЛ
6.11
Ак Барс
Автомобилист
54
Хоккей. КХЛ
6.11
Северсталь
Металлург
52
Хоккей. КХЛ
6.11
Спартак
Динамо Мн
ОТ
34
Футбол. Премьер-лига
6.11
Динамо
Краснодар
10
Футбол. Премьер-лига
6.11
Крылья Советов
Химки
30
Футбол. Зарубежный
6.11
Эспаньол
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
02
Футбол. Первый дивизион
6.11
Акрон
Металлург Лп
20
Футбол. Первый дивизион
6.11
Оренбург
Балтика
21
Футбол. Первый дивизион
6.11
Текстильщик
Краснодар-2
01
Футбол. Первый дивизион
6.11
Велес
Кубань
10
Футбол. Премьер-лига
6.11
Арсенал Т
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
6.11
Енисей
Спартак-2
21
Футбол. Первый дивизион
6.11
Нефтехимик
Волгарь
01
Футбол. Первый дивизион
6.11
Томь
Факел
22
Все события
6 ноября, источник: ТАСС

Сборная России по теннису вышла вперед в финале Кубка Билли Джин Кинг

Дарья Касаткина обыграла швейцарку Джил Тайхман со счетом 6:2, 6:4.

Наверх
Источник: AP 2021

ТАСС, 6 ноября. Россиянка Дарья Касаткина обыграла Джил Тайхман из Швейцарии в первой игре финального матча женского теннисного турнира «Кубок Билли Джин Кинг». Соревнования проходят в Чехии.

Читайте также
Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Касаткиной. Позднее в субботу Людмила Самсонова сыграет с Белиндой Бенчич. В парной игре Екатерина Александрова и Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фёгеле. Изначально на встречу с Бенчич была заявлена Анастасия Павлюченкова, однако она была заменена из-за травмы колена.

Сборная России в полуфинале обыграла команду США.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием «хард», в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

 Ангелина Мельникова: "Как я могу прокомментировать? Это очень обидно и даже унизительно"
Отменят ли спортивные соревнования во время нерабочих дней
Фоторепортажи
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь