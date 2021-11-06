Сборная России по теннису вышла вперед в финале Кубка Билли Джин Кинг

ТАСС, 6 ноября. Россиянка Дарья Касаткина обыграла Джил Тайхман из Швейцарии в первой игре финального матча женского теннисного турнира «Кубок Билли Джин Кинг». Соревнования проходят в Чехии.

Читайте также Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Касаткиной. Позднее в субботу Людмила Самсонова сыграет с Белиндой Бенчич. В парной игре Екатерина Александрова и Касаткина встретятся с Викторией Голубич и Штефани Фёгеле. Изначально на встречу с Бенчич была заявлена Анастасия Павлюченкова, однако она была заменена из-за травмы колена.

Сборная России в полуфинале обыграла команду США.