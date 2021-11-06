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6 ноября, источник: ТАСС

Даниил Медведев сыграет с Джоковичем в финале теннисного турнира в Париже

В полуфинальном матче россиянин победил представителя Германии Александра Зверева.

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Источник: Reuters

ТАСС, 6 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Германии Александра Зверева в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Зверев имел четвертый номер посева.

В финале Медведев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе и победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в финале того турнира Медведев обыграл Джоковича.

Звереву 24 года, он является четвертой ракеткой мира и имеет в активе 18 титулов АТР. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года.

Турнир в Париже завершится 7 ноября, его призовой фонд составляет €3 млн. Действующим победителем соревнования является Медведев.

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