Даниил Медведев сыграет с Джоковичем в финале теннисного турнира в Париже

ТАСС, 6 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Германии Александра Зверева в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Зверев имел четвертый номер посева.

В финале Медведев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе и победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в финале того турнира Медведев обыграл Джоковича.

Звереву 24 года, он является четвертой ракеткой мира и имеет в активе 18 титулов АТР. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года.