Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг

ТАСС, 6 ноября. Сборная России обыграла команду Швейцарии в финальном матче женского теннисного турнира «Кубок Билли Джин Кинг». Соревнования прошли в Чехии.

Во второй встрече финала Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Изначально в матче должна была сыграть Анастасия Павлюченкова, но была заменена из-за травмы колена. Ранее в субботу Дарья Касаткина переиграла Джил Тайхман (6:2, 6:4).

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Помимо Касаткиной, Павлюченковой и Самсоновой сборную России на турнире представляли Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. На групповом этапе россиянки обыграли сборные Франции и Канады, в полуфинале оказались сильнее американок.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием «хард», в соревнованиях принимали участие 12 команд, которые были распределены по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал.