Великолепная пятерка и капитан

Список ярчайших побед российского тенниса в нынешнем сезоне пополнил триумф в финале завершившегося в Праге женского командного чемпионата мира Billie Jean King Cup против сборной Швейцарии. После того как Дарья Касаткина не оставила шансов Джил Тайхманн, а 22-летняя дебютантка турнира Людмила Самсонова в трех партиях сломила сопротивление олимпийской чемпионки Белинды Бенчич, российская сборная, в составе которой также были Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, под руководством капитана Игоря Андреева завоевала престижнейший трофей. Это ее пятое в общей сложности и первое c 2008 года торжество в этом турнире.

Хотя полуфинал Швейцария—Австралия завершился в пятницу гораздо позже противостояния Россия—США, говорить о серьезном преимуществе российских теннисисток с точки зрения количества времени на подготовку к финалу не приходилось. Дело в том, что швейцарки решили все свои проблемы очень легко. Для двух побед — Джил Тайхманн над Сторм Сандерс и Белинды Бенчич над Айлой Томлянович — им понадобилось в общей сложности два часа восемь минут, в то время как россиянки сражались с американками более пяти часов. Особенно тяжко пришлось Анастасии Павлюченковой, которая с учетом группового турнира провела за четыре дня три очень непростых встречи из трех сетов. В итоге у первой ракетки России обострилась старая травма левого колена, и ее пришлось менять на Людмилу Самсонову, внесшую решающий вклад в победу над сборной США. А вторым номером капитан Игорь Андреев выставил Дарью Касаткину, которая во вторник очень уверенно принесла одно очко в матче против сборной Канады.

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В свою очередь, его опытнейшему коллеге Хайнцу Гюнтхардту, который возглавляет сборную Швейцарии с 2012 года, а до этого тренировал несколько звезд, в том числе знаменитую немку Штеффи Граф, особо выбирать не приходилось. В его распоряжении был явный лидер — Белинда Бенчич, которая на протяжении всей недели выглядела очень уверенно, и еще одна достаточно сильная одиночница — 39-я ракетка мира Джил Тайхманн. Она, конечно, явно уступает в известности олимпийской чемпионке Токио, но тем не менее имеет на своем счету два титула Женской теннисной ассоциации (WTA). Да и против австралийки Сторм Сандерс в полуфинале выглядела очень солидно, отдав всего три гейма.

Однако в субботу от той безупречной Тайхманн ничего не осталось. Она явно перегорела и полностью провалила начало встречи с Касаткиной, которая, наоборот, психологически оказалась в полном порядке. Пока швейцарская левша безуспешно пыталась наладить прицел, преимущество россиянки росло ускоренными темпами. И хотя, уступая 0:5, Тайхманн удалось взять чужую подачу, на судьбу партии это никак не повлияло. Второй сет получился более упорным, особенно вторая его половина, по ходу которой на два брейка Касаткиной ее сопернице удалось ответить лишь одним. Но в целом россиянка выглядела быстрее, мощнее и точнее.

Более трех десятков невынужденных ошибок, допущенных Тайхманн, в сочетании с очень надежной и в меру атакующей игрой Касаткиной, предопределили результат — 6:2, 6:4.

Российская теннисистка Дарья Касаткина | Источник: Reuters

Соотношение предыдущих встреч Людмилы Самсоновой (40-й в мире) с Белиндой Бенчич (17-й) не сочеталось с положением в рейтинге. Россиянка вела — 2:0, причем первую победу над титулованной швейцаркой она одержала летом в финале травяного турнира WTA в Берлине, где, собственно, и заявила о себе в полный голос, а вторую — два месяца назад на крытом корте в Люксембурге. То есть Белинда Бенчич, конечно, знала, что голыми руками Самсонову не возьмешь. К тому же пусть на ее стороне и был громадный опыт участия в подобных ответственных матчах, играет их Бенчич удачно далеко не всегда — в 13 финалах на уровне WTA Tour на ее счету лишь пять побед.

Было ясно, что в тактическом плане особых изысков в данном случае ждать не приходится: россиянка, чей ударный теннис уже не раз производил ярчайшее впечатление в нынешнем сезоне, будет атаковать, а швейцарке придется держать удар и действовать на контратаках, пытаясь сбить у соперницы прицел. И в концовке первой партии, по ходу которой Бенчич выиграла три гейма подряд, ей это удалось.

Имела она шанс и сразу же выйти вперед в дебюте второго сета, однако Самсонова умудрилась спасти четыре брейк-пойнта. Как показали дальнейшие события, этот момент во многом оказался решающим. В шестом гейме уже россиянка взяла чужую подачу, а в начале третьей партии она развила успех, сделав то же самое. Сохранить преимущество было архисложно, но Самсонову было уже не удержать. Ей не помешали ни мозоли на пальцах ног, ни волнение, прорывавшееся временами наружу в виде ошибок, неизбежных в подобных ситуациях, ни упорство соперницы, имевшей по одному брейк-пойнту в четвертом и шестом геймах. Последнее очко досталось Самсоновой в коротком обмене ударами после ее второй подачи. В итоге — 3:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 22 минуты.

Вслед за золотом в миксте олимпийского турнира в Токио и чемпионским титулом Даниила Медведева на Открытом чемпионате США российский теннис в этом сезоне добился еще одной выдающейся победы. И в этом велика заслуга и 22-летней Людмилы Самсоновой, которую еще совсем недавно в сборной никто не видел, и ее лидера Анастасии Павлюченковой, и Дарьи Касаткиной, уверенно сыгравшей роль второго номера, и, безусловно, капитана Игоря Андреева. Встав у руля сборной три года назад, он пообещал, что в ней будут играть все сильнейшие, и сдержал слово — в самый нужный момент собрал в одной компании пять сильнейших теннисисток страны и создал вокруг них поистине чемпионскую атмосферу.