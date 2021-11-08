«Это было сделано специально». Почему крик сербского болельщика разозлил Медведева

Россиянин Даниил Медведев не смог защитить прошлогодний титул на «Мастерсе» в Париже и уступил в финале сербу Новаку Джоковичу. Нашего теннисиста вывело из себя поведение болельщика, который мешал ему выполнять подачу. Рассказываем подробности.

В третьем сете финального матча «Мастерса» в Париже, после того, как Джокович сделал уже второй брейк и повёл со счётом 5:2, Даниил Медведев сорвался. С досады он выбил мяч ракеткой в сторону трибун, за что был освистан зрителями и получил предупреждение от судьи на вышке. А потом, сидя на переходе, россиянин стал жаловаться на поведение болельщика, который мешал ему делать подачу: «Я думаю, что намного проще наслаждаться жизнью, когда у тебя нет мозгов. Можно кричать — какая разница, что человек подаёт? Просто кричишь и наслаждаешься жизнью. Интересно, каково это? Хотел бы побыть на его месте, а то я не понимаю».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1f80972e3f3066e0549b" data-vnd="1f80972e3f3066e0549b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1f80972e3f3066e0549b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, это неудивительно, что Медведев вспылил в самый ответственный момент матча, когда почувствовал, что титул уходит у него из рук. На самом деле, болельщики на трибунах «Берси» так вели себя всю неделю. Практически на каждом матче был аншлаг. Фанаты бурно проявляли свои эмоции, поддерживая или освистывая то одного, то другого теннисиста. На матче француза Гастона и испанца Алькараса они буквально «оживили» своего любимца, заставив его со счёта 0:5 выиграть 7 геймов подряд. При этом 18-летний Алькарас просто сник, не сумев справиться с этой «лавиной» народной любви к его сопернику. Медведев тоже испытал на себе нечто подобное. В матче второго круга с белорусом Ильёй Ивашко на матчболах публика мешала подавать россиянину. Поединок он выиграл и в качестве «благодарности» саркастически послал зрителям целую горсть воздушных поцелуев.

В ¼ финала всё с тем же Гастоном Медведев тоже провёл немало розыгрышей под жутким давлением трибун. Зрители запускали волну, хлопали после неудачной первой подачи, свистели, одним словом, вели себя не так, как это принято на теннисе. И в итоге победу над Гастоном россиянин отпраздновал своеобразно. Он вывернул пустые карманы своих шорт, что некоторые расценили как жест под названием «уши слонёнка».

Кульминация произошла в поединке с Джоковичем. Если в победных для себя матчах Даниил всё-таки сдерживался и терпел до конца такое поведение болельщиков, то в финале позволил себе выпустить пар в тот момент, когда понял, что упускает победу. На послематчевой пресс-конференции россиянин разразился целым монологом, посвящённым поведению болельщика. По его словам, фанат ему пытался специально помешать.

«Не знаю, есть ли какой-нибудь вид спорта, где настолько важно сохранять концентрацию, как в теннисе. Нужно, чтобы болельщики сохраняли тишину во время розыгрыша и до него. Я разозлился, потому что это был очень, очень важный момент. Новак повёл 5:2 с двумя брейками. Мы всем знаем, что против Новака с такого счёта отыграться очень сложно. Я разозлился, потому что это было неправильно и это было сделано специально. Некоторые болельщики во время матча кричат что-то типа: “Вперёд, Новак!”, “Вперёд, Даниил!”. Ты дожидаешься, когда они успокоятся, и совершаешь подачу. Но он крикнул ровно в тот момент, когда я уже начал делать движение и не мог остановиться. Это был сербский болельщик. Всё, что сказал о нём во время перехода, я могу повторить. Надеюсь, он больше не придёт на теннис. Конечно, я ошибся не только из-за этого. Не буду говорить, что проиграл очко из-за него. Но это меня отвлекло».

Сезон в теннисе ещё не закончен. Впереди у Медведева два важнейших турнира — Итоговый чемпионат ATP в Турине и Кубок Дэвиса. Нашему парню нужно успокоиться и быть готовым, что на этих соревнованиях тоже могут присутствовать не совсем адекватные болельщики. Увы, так бывает.