Медведев и Рублев «на стиле» прогулялись по Турину перед итоговым турниром

Джокович, Медведев, Рублев и другие лучшие игроки планеты — немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и поляк Хуберт Хуркач — совершили прогулку около площади Пьяцца-Сан-Карло в Турине в пятницу утром, чтобы сделать официальное групповое фото.
«Мужской теннис в Италии переживает бум, за последние пару лет появились Маттео, (Фабио) Фоньини и (Янник) Синнер. В городе царит хорошая атмосфера, все с нетерпением ждут поддержки на турнире, особенно Маттео. Все здесь хотят завершить год наилучшим образом», — сказал Джокович.
Отмечается, что местные жители практически сразу узнали звезд тенниса. Несколько игроков просили толпу выкрикивать их имена, а один из фанатов сказал Джоковичу: «Мне нужен тренер для моего следующего турнира», чем вызвал смех у первой ракетки турнира.
Итоговый турнир ATP в Турине состоится с 14 по 21 ноября. Его действующим победителем является Медведев.