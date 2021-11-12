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18:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев и Рублев «на стиле» прогулялись по Турину перед итоговым турниром

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев прогулялись по улицам Турина в преддверии итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщается на сайте организации.

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Источник: Reuters

Джокович, Медведев, Рублев и другие лучшие игроки планеты — немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и поляк Хуберт Хуркач — совершили прогулку около площади Пьяцца-Сан-Карло в Турине в пятницу утром, чтобы сделать официальное групповое фото.

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«Мужской теннис в Италии переживает бум, за последние пару лет появились Маттео, (Фабио) Фоньини и (Янник) Синнер. В городе царит хорошая атмосфера, все с нетерпением ждут поддержки на турнире, особенно Маттео. Все здесь хотят завершить год наилучшим образом», — сказал Джокович.

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Отмечается, что местные жители практически сразу узнали звезд тенниса. Несколько игроков просили толпу выкрикивать их имена, а один из фанатов сказал Джоковичу: «Мне нужен тренер для моего следующего турнира», чем вызвал смех у первой ракетки турнира.

Итоговый турнир ATP в Турине состоится с 14 по 21 ноября. Его действующим победителем является Медведев.

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