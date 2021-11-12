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20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзаламидзе и Рахимова выиграли турнир в Линце в парном разряде

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова стали победительницами теннисного турнира в австрийском Линце в парном разряде.

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Источник: Спорт РИА Новости

Российская пара, посеянная третьей, в финале победила китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

Для 28-летней Дзаламидзе и 20-летней Рахимовой это второй титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и первый, завоеванный совместно.

Призовой фонд соревнований составляет около 190 тысяч евро.

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