Дзаламидзе и Рахимова выиграли турнир в Линце в парном разряде
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова стали победительницами теннисного турнира в австрийском Линце в парном разряде.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова стали победительницами теннисного турнира в австрийском Линце в парном разряде.
Российская пара, посеянная третьей, в финале победила китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.
Для 28-летней Дзаламидзе и 20-летней Рахимовой это второй титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и первый, завоеванный совместно.
Призовой фонд соревнований составляет около 190 тысяч евро.