Медведев первым вышел в полуфинал итогового турнира

Это произошло из-за того, что он обыграл Александра Зверева (это стало его второй победой в двух групповых матчах), а Маттео Берреттини снялся с турнира.

Заменивший его Янник Синнер не сможет обойти россиянина, даже если выиграет оба матча — потому что, по правилам итогового, приоритет отдается тем, кто больше играл. А Зверев или Хуберт Хуркач не обойдут россиянина, потому что он выиграл у них очные встречи.