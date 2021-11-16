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19:53 (мск), источник: Sports.Ru

Медведев первым вышел в полуфинал итогового турнира

Россиянин Даниил Медведев стал полуфиналистом итогового турнира ATP в Турине.

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Источник: Reuters
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Это произошло из-за того, что он обыграл Александра Зверева (это стало его второй победой в двух групповых матчах), а Маттео Берреттини снялся с турнира.

Заменивший его Янник Синнер не сможет обойти россиянина, даже если выиграет оба матча — потому что, по правилам итогового, приоритет отдается тем, кто больше играл. А Зверев или Хуберт Хуркач не обойдут россиянина, потому что он выиграл у них очные встречи.

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