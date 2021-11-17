Федерер подтвердил, что не примет участия в The Australian Open

«Я смогу начать спокойно бегать в январе и возобновлю занятия на корте со сложной поддержкой в марте или апреле, — сказал Федерер. — Поэтому сегодня я считаю, что вернусь к соревнованиям летом 2022 года».

«Я достаточно честолюбив и хочу в последний раз посмотреть, на что я способен. Кроме того, я хотел бы попрощаться на теннисном корте, вот почему я полностью отдаюсь своей реабилитации. Моя жизнь не рухнет, если я больше не буду играть в финале турнира Большого шлема, но вернуться туда — моя мечта. Я все еще верю в это, я верю в такие чудеса», — добавил теннисист.