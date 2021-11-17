Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Балтика
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Нефтехимик
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург
Амур
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Сибирь
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор
Металлург Лп
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
Спартак-2
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо М
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Текстильщик
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Томь
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Торпедо
33
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Вашингтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Каролина
24
Хоккей. НХЛ
18.11
Ванкувер
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Детройт
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Эдмонтон
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Сан-Хосе
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Аризона
23
Все события
13:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер подтвердил, что не примет участия в The Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сыграет на первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии, спортсмен планирует вернуться на корт летом следующего года, его комментарий приводит газета Le Matin.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее тренер спортсмена сообщил, что участие 40-летнего Федерера в Открытом чемпионате Австралии маловероятно, так как он продолжает восстанавливаться после третьей операции на колене.

Читайте также
Федерер покинет топ-10 впервые с января-2017

«Я смогу начать спокойно бегать в январе и возобновлю занятия на корте со сложной поддержкой в марте или апреле, — сказал Федерер. — Поэтому сегодня я считаю, что вернусь к соревнованиям летом 2022 года».

«Я достаточно честолюбив и хочу в последний раз посмотреть, на что я способен. Кроме того, я хотел бы попрощаться на теннисном корте, вот почему я полностью отдаюсь своей реабилитации. Моя жизнь не рухнет, если я больше не буду играть в финале турнира Большого шлема, но вернуться туда — моя мечта. Я все еще верю в это, я верю в такие чудеса», — добавил теннисист.

Последний раз Федерер выходил на корт в июле на Уимблдонском турнире, на котором дошел до четвертьфинала. Швейцарец занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема. Australian Open пройдет с 17 по 30 января.

 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Нокаут в бикини: секс-символ ММА поделилась нереальной фотосессией
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь