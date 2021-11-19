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19:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российского теннисиста дисквалифицировали на 20 месяцев за допинг

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Международная теннисная федерация (ITF) дисквалифицировала российского теннисиста Теймураза Габашвили на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Допинг-проба 36-летнего россиянина, сданная на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате в середине июня, дала положительный результат на фуросемид. Срок дисквалификации отсчитывается с 18 ноября 2021 года, она завершится 17 июля 2023 года.

Отмечается, что Габашвили согласился с наказанием.

Габашвили занимает 270-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), его наивысшей позицией в рейтинге является 43-е место (2016 год). В активе россиянина нет титулов, завоеванных на турнирах под эгидой АТР. Лучший результат Габашвили на турнирах серии Большого шлема — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2010, 2015).

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