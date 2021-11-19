Российского теннисиста дисквалифицировали на 20 месяцев за допинг

Допинг-проба 36-летнего россиянина, сданная на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате в середине июня, дала положительный результат на фуросемид. Срок дисквалификации отсчитывается с 18 ноября 2021 года, она завершится 17 июля 2023 года. Отмечается, что Габашвили согласился с наказанием.

Габашвили занимает 270-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), его наивысшей позицией в рейтинге является 43-е место (2016 год). В активе россиянина нет титулов, завоеванных на турнирах под эгидой АТР. Лучший результат Габашвили на турнирах серии Большого шлема — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2010, 2015).