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18:58 (мск), источник: РБК

Даниил Медведев второй раз подряд вышел в финал Итогового турнира ATP

Российский теннисист в полуфинале одержал победу над восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом в двух сетах.

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Источник: Reuters
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Россиянин Даниил Медведев обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Турине.

Медведев победил со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 20 минут. Счет в личных встречах соперников теперь 3:0 в пользу россиянина.

Соперник Медведева по финалу определится в противостоянии серба Новака Джоковича и представителя Германии Александра Зверева.

Призовой фонд турнира составляет $7,25 млн, финал состоится 21 ноября.

На счету 25-летнего Медведева четыре победы на турнирах ATP в 2021 году, в том числе на турнире серии Большого шлема US Open. В 2020 году Медведев стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.

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