Даниил Медведев второй раз подряд вышел в финал Итогового турнира ATP
Российский теннисист в полуфинале одержал победу над восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом в двух сетах.
Российский теннисист в полуфинале одержал победу над восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом в двух сетах.
Россиянин Даниил Медведев обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Турине.
Медведев победил со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 20 минут. Счет в личных встречах соперников теперь 3:0 в пользу россиянина.
Соперник Медведева по финалу определится в противостоянии серба Новака Джоковича и представителя Германии Александра Зверева.
Призовой фонд турнира составляет $7,25 млн, финал состоится 21 ноября.
На счету 25-летнего Медведева четыре победы на турнирах ATP в 2021 году, в том числе на турнире серии Большого шлема US Open. В 2020 году Медведев стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.