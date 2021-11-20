Даниил Медведев второй раз подряд вышел в финал Итогового турнира ATP

Медведев победил со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 20 минут. Счет в личных встречах соперников теперь 3:0 в пользу россиянина.

На счету 25-летнего Медведева четыре победы на турнирах ATP в 2021 году, в том числе на турнире серии Большого шлема US Open. В 2020 году Медведев стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.