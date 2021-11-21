Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай впервые появилась на публике в Пекине

Видео выложил в Twitter главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзин.

«Пэн Шуай появилась на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине в воскресенье утром», — написал Сицзинь.

Ранее он же выложил ролик, в котором спортсменка ужинает с тренером и друзьями. Утверждается, что видео было сделано 20 ноября.

Две недели назад Пэн Шуай рассказала, что ее принудили к сексуальной связи с бышим вице-премьером Китая Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад.

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Вскоре этот пост, опубликованный на сайте Weibo, исчез, а сама спортсменка перестала появляться на публике.