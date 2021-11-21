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20:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава МОК провел видеозвонок с теннисисткой Пэн Шуай после скандала

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел видеозвонок с китайской теннисисткой Пэн Шуай, на время исчезнувшей после обвинений в сексуальном насилии в адрес влиятельного политика Чжана Гаоли, сообщает Рейтер.

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Источник: Reuters

Пэн Шуай сообщила главе МОК, что находится «в безопасности и с ней все в порядке», но попросила соблюдать ее конфиденциальность. Теннисистка добавила, что живет в своем доме в Пекине и сейчас предпочитает проводить время с друзьями и семьей. Также Пэн Шуай отметила, что «продолжит заниматься теннисом, который она так любит».

Кроме того, с Пэн Шуай пообщались глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член МОК в Китае Ли Линвэй, которая хорошо знала теннисистку во время ее работы в Китайской федерации тенниса. В конце разговора, который длился около 30 минут, Бах пригласил Пэн Шуай на обед, когда он прибудет в Пекин в январе следующего года, на что она с радостью согласилась.

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«Я с облегчением увидела, что с Пэн Шуай все в порядке, что было нашей главной озабоченностью. Она казалась расслабленной. Я предложила ей нашу поддержку и оставаться на связи в любое удобное для нее время, что она, очевидно, оценила», — сказала Терхо.

Ранее СМИ сообщали, что в начале ноября 35-летняя Пэн Шуай в своем аккаунте в Weibo обвинила бывшего члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК, бывшего вице-премьера Государственного совета КНР 75-летнего Гаоли в том, что он принуждал ее к сексу и что у них были нестабильные отношения в течение нескольких лет. Этот пост быстро удалили, аккаунты спортсменки тоже пропали из китайского интернета и соцсетей. После этого китаянка перестала выходить на связь.

Телеканал CGTN позднее разместил в Twitter заявление Пэн Шуай, где говорится, что новости о сексуальном насилии «не соответствуют действительности», она никуда не пропадала и отдыхает дома. Глава WTA Стив Саймон выразил сомнение в том, что письмо написано самой спортсменкой. Кроме того, Саймон сообщил, что WTA готова лишить Китай проходящих под эгидой организации турниров, если не сможет получить ответ о местонахождении Пэн Шуай.

В пятницу журналист CGTN Шэнь Шивэй разместил фотографии улыбающейся теннисистки из социальных сетей. В субботу главный редактор государственного китайского издания Global Times Ху Сицзинь выложил видео, где теннисистка ужинает с друзьями в ресторане. Журналист подчеркнул, что видео были сняты в субботу по пекинскому времени. В воскресенье Пэн Шуай появилась на публике на торжественной церемонии открытия юниорского теннисного матча в Пекине.

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