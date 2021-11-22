WTA беспокоится за китаянку Пэн Шуай, несмотря на разговор с главой МОК

В субботу главный редактор государственного китайского издания Global Times Ху Сицзинь выложил видео, где теннисистка ужинает с друзьями в ресторане. Журналист подчеркнул, что видео были сняты в субботу по пекинскому времени.

В воскресенье Пэн Шуай появилась на публике на торжественной церемонии открытия юниорского теннисного матча в Пекине.

Позднее МОК сообщил, что Томас Бах поговорил с Пэн Шуай по видеосвязи, она сообщила, что «с ней все в порядке».

«Было приятно увидеть Пэн Шуай в недавних видеороликах, но они не снимают встревоженности WTA по поводу ее благополучия и возможности общаться без цензуры или принуждения. Видео разговора Томаса Баха с Пэн Шуай не отменяет нашего призыва к полному, справедливому и прозрачному расследованию без цензуры ее утверждений о сексуальном насилии», — заявили в пресс-службе WTA Рейтер.

Ранее СМИ сообщали, что в начале ноября 35-летняя Пэн Шуай в своем аккаунте в Weibo обвинила бывшего члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК, бывшего вице-премьера Государственного совета КНР 75-летнего Чжана Гаоли в том, что он принуждал ее к сексу и что у них были нестабильные отношения в течение нескольких лет.