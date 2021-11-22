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13:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WTA беспокоится за китаянку Пэн Шуай, несмотря на разговор с главой МОК

Женская теннисная ассоциация (WTA) по-прежнему беспокоится за китайскую теннисистку Пэн Шуай, несмотря на ее разговор с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, а также появившиеся в интернете видео ее ужина с друзьями.

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Источник: AP 2021

В субботу главный редактор государственного китайского издания Global Times Ху Сицзинь выложил видео, где теннисистка ужинает с друзьями в ресторане. Журналист подчеркнул, что видео были сняты в субботу по пекинскому времени.

В воскресенье Пэн Шуай появилась на публике на торжественной церемонии открытия юниорского теннисного матча в Пекине.

Позднее МОК сообщил, что Томас Бах поговорил с Пэн Шуай по видеосвязи, она сообщила, что «с ней все в порядке».

«Было приятно увидеть Пэн Шуай в недавних видеороликах, но они не снимают встревоженности WTA по поводу ее благополучия и возможности общаться без цензуры или принуждения. Видео разговора Томаса Баха с Пэн Шуай не отменяет нашего призыва к полному, справедливому и прозрачному расследованию без цензуры ее утверждений о сексуальном насилии», — заявили в пресс-службе WTA Рейтер.

Ранее СМИ сообщали, что в начале ноября 35-летняя Пэн Шуай в своем аккаунте в Weibo обвинила бывшего члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК, бывшего вице-премьера Государственного совета КНР 75-летнего Чжана Гаоли в том, что он принуждал ее к сексу и что у них были нестабильные отношения в течение нескольких лет.

Этот пост быстро удалили, аккаунты спортсменки тоже пропали из китайского интернета и соцсетей, а спортсменка перестала выходить на связь.

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