Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о помолвке
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Первый номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) австралийка Эшли Барти в Instagram сообщила о том, что помолвлена.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Первый номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) австралийка Эшли Барти в Instagram сообщила о том, что помолвлена.
Избранником 25-летней Барти стал австралийский гольфист Гарри Киссик, с которым она состоит в отношениях с 2017 года. Барти опубликовала совместное фото с Киссиком, которое сопроводила иконками «сердце» и «кольцо» и подписью «Будущий муж».
Победительница «Ролан Гаррос» 2019 года и Уимблдона-2021 Барти в нынешнем году выиграла пять титулов в одиночном разряде.