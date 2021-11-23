Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о помолвке

Избранником 25-летней Барти стал австралийский гольфист Гарри Киссик, с которым она состоит в отношениях с 2017 года. Барти опубликовала совместное фото с Киссиком, которое сопроводила иконками «сердце» и «кольцо» и подписью «Будущий муж».