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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о помолвке

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Первый номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) австралийка Эшли Барти в Instagram сообщила о том, что помолвлена.

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Источник: AP 2021

Избранником 25-летней Барти стал австралийский гольфист Гарри Киссик, с которым она состоит в отношениях с 2017 года. Барти опубликовала совместное фото с Киссиком, которое сопроводила иконками «сердце» и «кольцо» и подписью «Будущий муж».

Во время загрузки произошла ошибка.

Победительница «Ролан Гаррос» 2019 года и Уимблдона-2021 Барти в нынешнем году выиграла пять титулов в одиночном разряде.

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