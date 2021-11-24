Стало известно о краже у теннисиста Медведева часов за 200 тысяч евро

По информации источника, часы пропали из раздевалки спортсмена на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине. Полиция нашла пропажу и вернула ее Медведеву. Сейчас ведется расследование, другие подробности не сообщаются.

На Итоговом турнире ATP Медведев дошел до финала, где встречался с немцем Александром Зверевым. Россиянин потерпел поражение в двух сетах.