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13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о краже у теннисиста Медведева часов за 200 тысяч евро

У российского теннисиста Даниила Медведева украли часы Bovet OttantaSei стоимостью 200 тысяч евро. Об этом стало известно журналисту Луджи Гатто, который высказался в Twitter.

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Источник: Reuters

По информации источника, часы пропали из раздевалки спортсмена на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине. Полиция нашла пропажу и вернула ее Медведеву. Сейчас ведется расследование, другие подробности не сообщаются.

На Итоговом турнире ATP Медведев дошел до финала, где встречался с немцем Александром Зверевым. Россиянин потерпел поражение в двух сетах.

Россиянин находится на втором месте в рейтинге ATP. За карьеру он заработал больше 20 миллионов долларов (17,8 миллиона евро) призовых.

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