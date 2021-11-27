Казахстан вырвал победу у Швеции в Кубке Дэвиса
В первом матче группового этапа Кубка Дэвиса сборная Казахстана выиграла у шведов с общим счетом 2:1.
В первом матче группового этапа Кубка Дэвиса сборная Казахстана выиграла у шведов с общим счетом 2:1.
Первыми в одиночном разряде сыграли Элиас Имера и Михаил Кукушкин. Эта встреча закончилась в пользу шведского теннисиста (3:6, 6:7).
Затем счет в противостоянии сравнял Александр Бублик, который одержал верх в матче с Микаэлем Имерой (3:6, 6:4, 6:0).
Исход игры решила партия в парном разряде. Тут казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов уверенно обыграли Андре Горанссона и Роберта Линдстедта — 6:3, 6:3.
Следующий раз сборная Казахстана сыграет против Канады 28 ноября.
Четвертьфиналы соревнований состоятся с 29 ноября по 2 декабря. Полуфиналы пройдут 3 и 4 декабря, финал — 5 декабря.