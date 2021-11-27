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23:02 (мск), источник: Sports.Ru

Казахстан вырвал победу у Швеции в Кубке Дэвиса

В первом матче группового этапа Кубка Дэвиса сборная Казахстана выиграла у шведов с общим счетом 2:1.

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Источник: Reuters

Первыми в одиночном разряде сыграли Элиас Имера и Михаил Кукушкин. Эта встреча закончилась в пользу шведского теннисиста (3:6, 6:7).

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Затем счет в противостоянии сравнял Александр Бублик, который одержал верх в матче с Микаэлем Имерой (3:6, 6:4, 6:0).

Исход игры решила партия в парном разряде. Тут казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов уверенно обыграли Андре Горанссона и Роберта Линдстедта — 6:3, 6:3.

Следующий раз сборная Казахстана сыграет против Канады 28 ноября.

Четвертьфиналы соревнований состоятся с 29 ноября по 2 декабря. Полуфиналы пройдут 3 и 4 декабря, финал — 5 декабря.

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