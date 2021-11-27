Казахстан вырвал победу у Швеции в Кубке Дэвиса

Первыми в одиночном разряде сыграли Элиас Имера и Михаил Кукушкин. Эта встреча закончилась в пользу шведского теннисиста (3:6, 6:7).

Читайте также Финал Кубка Дэвиса 2021 года пройдет в трех городах в течение 11 дней

Затем счет в противостоянии сравнял Александр Бублик, который одержал верх в матче с Микаэлем Имерой (3:6, 6:4, 6:0).

Исход игры решила партия в парном разряде. Тут казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов уверенно обыграли Андре Горанссона и Роберта Линдстедта — 6:3, 6:3.

Следующий раз сборная Казахстана сыграет против Канады 28 ноября.