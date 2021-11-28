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00:18 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по теннису победила команду Эквадора в матче Кубка Дэвиса

Во втором поединке Даниил Медведев обыграл Эмилио Гомеса.

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Источник: Reuters

ТАСС, 27 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл эквадорца Эмилио Гомеса в матче группового этапа Кубка Дэвиса. Встреча прошла в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу Медведева. Сборная России ведет в противостоянии 2−0 и одержала досрочную победу. Ранее Андрей Рублев нанес поражение Роберто Куиросу со счетом 6:3, 4:6, 6:1. На парный матч заявлены Рублев и Аслан Карацев.

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Ранее команда Эквадора уступила испанцам со счетом 0−3. Россияне сыграют с командой Испании 28 ноября. В состав сборной России вошли Медведев, Рублев, Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без флага и гимна.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. В финальной части 18 сборных разбиты на шесть групп по три команды в каждой. В плей-офф выйдут шесть победителей каждой группы и две лучшие сборные, занявшие вторые места.

Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Испанская команда — действующий победитель Кубка Дэвиса.

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