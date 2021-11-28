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28 ноября, источник: Vesti.kz

Кукушкин приблизил Казахстан к первому в истории выходу в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Михаил Кукушкин обыграл Брейдена Шнура и вывел вперед мужскую сборную Казахстана по теннису в противостоянии с Канадой в Кубке Дэвиса — 1:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2021

Встреча в Мадриде, которая продолжалась почти три часа, завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 7:5. Стоит отметить, что Кукушкин занимает 183-е место в рейтинге ATP, а Шнур — 234-е.

Благодаря этой победе Казахстан приблизился к первому в истории выходу в четвертьфинал Кубка Дэвиса нового формата. Для этого нужно, чтобы либо первая ракетка Казахстана Александр Бублик выиграл свой одиночный матч, либо пара Андрей Голубев — Александр Недовесов.

Следующим на корт выйдет Александр Бублик (36-я ракетка мира), которому будет противостоять канадец Вашек Поспишил (133-е место в рейтинге ATP).

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Напомним, в стартовом матче группового этапа Кубка Дэвиса сборная Казахстана обыграла команду Швеции со счетом 2:1. Кукушкин свой матч проиграл, а победы одержали Бублик и пара Голубев — Недовесов. При этом Швеция в своем первом матче обыграла Канаду со счетом 3:0.

Добавим, что Казахстан ранее пять раз выходил в ¼ финала (2011, 2013, 2014, 2015, 2018), но это было в рамках старого формата розыгрыша. В новом формате, который с 2019 года называется World Cup of Tennis Finals, играют 18 команд, разделенных на шесть групп. В четвертьфинал выходят шесть победителей групп и два лучших вторых места. В прошлом розыгрыше казахстанские теннисисты не смогли выйти из группы.

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