Казахстан разгромил финалистов последнего розыгрыша Кубка Дэвиса

Последними на корт вышли Андрей Голубев и Александр Недовесов, соперниками которых были канадцы Брейден Шнур и Петер Полански. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.
Ранее Михаил Кукушкин обыграл Брейдена Шнура со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 7:5, а Александр Бублик разобрался с Вашеком Поспишилом — 6:2, 7:6 (8:6).
Стоит отметить, что Канада является финалистом предыдущего розыгрыша Кубка Дэвиса. В 2019 году в первом розыгрыше нового формата в финале канадцы уступили команде Испании.
Напомним, в стартовом матче группового этапа Кубка Дэвиса сборная Казахстана обыграла команду Швеции со счетом 2:1. А Швеция до этого также разгромила канадцев со счетом 3:0. В итоге сборная Казахстана выиграла группу и вышла в четвертьфинал, где сыграет с одной из двух команд, которые выйдут в плей-офф со вторых мест.