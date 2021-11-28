Казахстан разгромил финалистов последнего розыгрыша Кубка Дэвиса

Последними на корт вышли Андрей Голубев и Александр Недовесов, соперниками которых были канадцы Брейден Шнур и Петер Полански. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.

Напомним, в стартовом матче группового этапа Кубка Дэвиса сборная Казахстана обыграла команду Швеции со счетом 2:1. А Швеция до этого также разгромила канадцев со счетом 3:0. В итоге сборная Казахстана выиграла группу и вышла в четвертьфинал, где сыграет с одной из двух команд, которые выйдут в плей-офф со вторых мест.