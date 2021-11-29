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29 ноября, источник: Vesti.kz

Определился соперник Казахстана в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана по теннису узнала соперника по четвертьфиналу Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Казахстан выиграл группу и вышел в четвертьфинал Кубка Дэвиса.

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1 декабря сборная Казахстана сыграет против Сербии, занявшей второе место в группе F после победы над Австрией (3:0) и поражения от Германии (1:2).

Если казахстанские теннисисты пройдут сербов, то в полуфинале встретятся с победителем пары Италия — Хорватия.

Казахстан ранее пять раз выходил в ¼ финала (2011, 2013, 2014, 2015, 2018), но это было в рамках старого формата розыгрыша. В новом формате, который с 2019 года называется World Cup of Tennis Finals, играют 18 команд, разделенных на шесть групп. В четвертьфинал выходят шесть победителей групп и два лучших вторых места. В прошлом розыгрыше казахстанские теннисисты не смогли выйти из группы.

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