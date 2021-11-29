Определился соперник Казахстана в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Сборная Казахстана по теннису узнала соперника по четвертьфиналу Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по теннису узнала соперника по четвертьфиналу Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан выиграл группу и вышел в четвертьфинал Кубка Дэвиса.
1 декабря сборная Казахстана сыграет против Сербии, занявшей второе место в группе F после победы над Австрией (3:0) и поражения от Германии (1:2).
Если казахстанские теннисисты пройдут сербов, то в полуфинале встретятся с победителем пары Италия — Хорватия.
Казахстан ранее пять раз выходил в ¼ финала (2011, 2013, 2014, 2015, 2018), но это было в рамках старого формата розыгрыша. В новом формате, который с 2019 года называется World Cup of Tennis Finals, играют 18 команд, разделенных на шесть групп. В четвертьфинал выходят шесть победителей групп и два лучших вторых места. В прошлом розыгрыше казахстанские теннисисты не смогли выйти из группы.