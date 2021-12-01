Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа
Милан
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд
Челси
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон
Лестер
11
Хоккей. КХЛ
буллиты
Динамо Р
Северсталь
22
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:15
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Монако
13
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монпелье
13
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Бордо
52
Футбол. Зарубежный
21:00
Труа
Лорьян
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Болонья
Рома
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Интер
Специя
20
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Йокерит
23
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
21
Хоккей. НХЛ
2.12
Рейнджерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
2.12
Детройт
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
2.12
Оттава
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
2.12
Торонто
Колорадо
Хоккей. НХЛ
2.12
Анахайм
Вегас
Хоккей. НХЛ
2.12
Эдмонтон
Питтсбург
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
17ЦСКА проиграл «Зениту» в Москве
22:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В WTA решили приостановить проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил о приостановке проведения турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай.

Наверх
Источник: Reuters

"Все это неприемлемо и не может стать приемлемым. Если влиятельные люди смогут подавить голоса женщин и скрыть обвинения в сексуальном насилии, то основа, на которой была основана WTA, — равенство женщин — потерпит колоссальное поражение. Я не допущу и не могу допустить, чтобы это случилось с WTA и его спортсменами.

В итоге при полной поддержке совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Искренне я не понимаю, как могу попросить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на нее оказывают давление, чтобы она опровергала все обвинения в сексуальном насилии. Учитывая текущее положение дел, я также очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем мероприятия в Китае в 2022 году", — говорится в заявлении Саймона на сайте WTA.

2 ноября 2021-го Пэн Шуай опубликовала пост в китайской социальной сети Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера КНР Жанг Гаоли, в том, что 10 лет назад тот насильственно склонил ее к сексуальным отношениям. Спустя некоторое время публикация была удалена, а с теннисисткой не могли связаться почти две недели.

В связи с исчезновением Пэн Шуай в Сети выразили обеспокоенность Новак Джокович, Даниил Медведев, Наоми Осака и другие спортсмены. Сообщения сопровождались хештегом #WhereIsPengShuai («ГдеПэнШуай»).

Читайте также
 «Слепо верю, что наши футболисты могут играть в футбол, а не отбиваться». Карпин рассказал подробности встречи с игроками
Топ-10 горнолыжных курортов России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь