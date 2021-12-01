В WTA решили приостановить проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай

"Все это неприемлемо и не может стать приемлемым. Если влиятельные люди смогут подавить голоса женщин и скрыть обвинения в сексуальном насилии, то основа, на которой была основана WTA, — равенство женщин — потерпит колоссальное поражение. Я не допущу и не могу допустить, чтобы это случилось с WTA и его спортсменами.

В итоге при полной поддержке совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Искренне я не понимаю, как могу попросить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на нее оказывают давление, чтобы она опровергала все обвинения в сексуальном насилии. Учитывая текущее положение дел, я также очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем мероприятия в Китае в 2022 году", — говорится в заявлении Саймона на сайте WTA.

2 ноября 2021-го Пэн Шуай опубликовала пост в китайской социальной сети Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера КНР Жанг Гаоли, в том, что 10 лет назад тот насильственно склонил ее к сексуальным отношениям. Спустя некоторое время публикация была удалена, а с теннисисткой не могли связаться почти две недели.