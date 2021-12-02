Теннис входит в клинч с Китаем

Дело о сексуальном насилии в отношении Пен Шуай, двукратной победительницы турниров Большого шлема и экс-первой ракетки мира в парном разряде, о котором «Ъ» уже рассказывал, получило свое дальнейшее развитие. Спустя десять дней после того как спортсменка, обвинившая в домогательствах бывшего вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли, после длительного перерыва появилась на публике и даже провела сеанс видеосвязи с президентом МОК Томасом Бахом, председатель и исполнительный директор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон объявил о приостановке проведения женских турниров в Китае.

Отдав должное «силе и мужеству теннисистки», которая, по ее словам, господин Саймон в своем заявлении подчеркнул, что в сложившейся ситуации его организация не считает возможным проведение турниров в Китае и подробно аргументировал свое решение.

С тех пор как сообщение Пен Шуай было удалено из интернета и обсуждение этого серьезного вопроса в Китае было подвергнуто цензуре, китайским чиновникам была предоставлена возможность доказать, что она свободна, способна выражать свои мысли без чужого давления или запугивания, а также расследовать ее утверждения о сексуальном насилии полным, справедливым и прозрачным образом. К сожалению, руководство Китая не решило этот очень серьезный вопрос так, чтобы это заслуживало доверия. Мы знаем, где находится Пен Шуай, но у меня есть серьезные сомнения, что она свободна, пребывает в безопасности, ее действия не подвергаются цензуре, не связаны с принуждением и запугиванием. Стив Саймон глава WTA

При этом функционер призывает к полному и прозрачному расследованию обвинений в сексуальном насилии, сделанных Пен Шуай в отношении высокопоставленного чиновника.

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Сложившаяся ситуация неприемлема для WTA по моральным соображениям. «Если могущественные люди могут подавлять голоса женщин и разоблачать обвинения в сексуальных домогательствах под ковром, значит, страдает основной принцип, на котором была основана WTA — равенство для женщин. Я не могу этого допустить», — подчеркнул господин Саймон.

По его словам, решение о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг, принято при полной поддержке Совета директоров WTA. «Я не понимаю, как можно просить наших спортсменов выступать там, где Пен Шуай не имеет возможности свободно общаться и, где, по всей видимости, на нее оказывается давление с тем, чтобы опровергла свои утверждения о сексуальном насилии. Учитывая текущее положение дел, я сильно обеспокоен рисками, с которыми могли бы столкнуться все наши игроки и персонал, если бы мы проводили мероприятия в Китае в 2022 году», — говорится в заявлении Саймона. По его словам, «лидеры Китая не оставили WTA выбора». Впрочем, ассоциация по-прежнему надеется, что ее просьбы будут услышаны, и «китайские власти предпримут шаги для законного решения этого вопроса».

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Несмотря на то, что ранее Стив Саймон уже утверждал, что его организация находится на распутье в решении вопроса по поводу проведения турниров в Китае, столь жесткое решение WTA является сюрпризом.

Ведь оно, по сути, входит в противоречие с позицией руководства МОК, которое после сеанса видеосвязи Пен Шуай с Томасом Бахом, по всей видимости, считает данную тему исчерпанной. «МОК — единственная организация в мире, которая смогла сделать это (связаться с Пен Шуай — “Ъ”). Я думаю, что это очень хорошее начало, и все должны быть уверены, что с ней все в порядке», — заявил в понедельник член МОК Ричард Паунд.

При этом следует иметь в виду, что если для МОК на повестке дня находится проведения в Пекине зимней Олимпиады, которая должна состояться в феврале, то боссы WTA, входя с китайскими властями в жесткий клинч, рискуют меньше.

Дело в том, что Китай, в отличие от Европы, Северной Америки и Австралии, в условиях пандемии отказывался от проведения теннисных турниров вот уже два года подряд. И на данный момент нет никаких предпосылок к тому, что в следующем сезоне ситуация изменится.

В этой связи будет интересно наблюдать, как поведут себя две другие ведущие теннисные организации — Международная федерация тенниса (ITF), президент которой Дэвид Хаггертти в январе 2020 года был избран членом МОК, и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), организатор мужского теннисного профессионального тура. Учитывая, что после начала пандемии наиболее принципиальные решения в теннисе принимались с высокой степенью консолидации, а также солидарность игроков (одним из первых спортсменов, обративших внимание на исчезновение Пен Шуай, был элитный парный специалист француз Николя Маю, а позже по этому поводу высказались практически все ведущие игроки, включая Новака Джоковича) можно предположить, что ATP последует примеру WTA. Пока же, по горячим следам, о поддержке решения руководства WTA заявило несколько известных теннисисток, в том числе двукратная чемпионка Wimbledon чешка Петра Квитова.

Тем временем со своим заявлением по делу Пен Шуай выступил представитель Европейского союза. «ЕС присоединяется к международным требованиям, в том числе со стороны спортивных профессионалов, предоставить доказательства того, что она (теннисистка, — “Ъ”) свободна и не находится под угрозой. ЕС настоятельно призывает власти Китая провести полное, справедливое и прозрачное расследование ее обвинений в сексуальных домогательствах», — говорится в обращении.

Напомним, что в 2019 году в ходе последнего полного сезона до начала пандемии коронавируса, в Китае проходило девять из 54 турниров WTA Tour, на которых разыгрывалось в общей сложности более $30,5 млн призовых (в том числе итоговое состязание в Шеньчжэне с рекордным призовым фондом $14 млн). В свою очередь ATP провела там четыре турнира с совокупным призовым фондом порядка $14,2 млн.