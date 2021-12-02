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11:17 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан уступил Сербии и остался без исторического полуфинала в Кубке Дэвиса

Сборная Казахстана по теннису встречалась с Сербией в ¼ финала Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу сербской команды.

Хотя первым успеха добился Михаил Кукушкин, переигравший в одиночном разряде Миомира Кецмановича в трех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (13:11).

Далее на корт вышли лидеры команд — Новак Джокович у Сербии и Александр Бублик у Казахстана. Этот поединок выиграл Джокович в двух сетах — 6:3, 6:4.

Все решалось в парной встрече Никола Качич/Новак Джокович — Андрей Голубев/Александр Недовесов, в которой победили сербские теннисисты — 6:2, 2:6, 6:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Казахстан не смог пробиться в полуфинал турнира, что стало бы для команды историческим достижением (ранее она впервые в истории нового формата Кубка Дэвиса вышла в ¼ финала). При этом Сербия в матче за выход в финал встретится с Хорватией, оказавшейся сильнее Италии в другом четвертьфинале — 2:1.

В прошлом розыгрыше казахстанские теннисисты не смогли выйти из группы.

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