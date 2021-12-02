Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Удинезе
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
10
Биатлон. Кубок мира
18:30
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Хоккей. НХЛ
3.12
Вашингтон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
3.12
Каролина
Оттава
Хоккей. НХЛ
3.12
Монреаль
Колорадо
Хоккей. НХЛ
3.12
Тампа-Бэй
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
3.12
Флорида
Баффало
Футбол. Зарубежный
20:30
Торино
Эмполи
22
Хоккей. НХЛ
3.12
Айлендерс
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
3.12
Миннесота
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
3.12
Нэшвилл
Бостон
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Нефтехимик
21
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Сибирь
12
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
ОТ
10
Хоккей. НХЛ
3.12
Даллас
Коламбус
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Металлург
13
Хоккей. НХЛ
3.12
Лос-Анджелес
Калгари
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Спартак
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
02
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо М
24
Биатлон. Кубок мира
15:45
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
30«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
22:48 (мск), источник: РБК

Даниил Медведев вывел сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над 94-м номером мирового рейтинга, шведом Микаэлем Имером, во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.

Наверх
Источник: Reuters

Матч в Мадриде завершился в двух сетах: 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. Медведев сделал семь эйсов, совершил девять двойных ошибок и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов.

Ранее Андрей Рублев обыграл Элиаса Имера в трех сетах. Таким образом, счет в противостоянии стал 2:0, сборная России вышла в полуфинал, где ее соперником будет команда Германии.

Турнир завершится 5 декабря.

Читайте также
 «Сделало бы Путина изгоем»: России предрекли крах
«Мы видим это как прямую угрозу»: реакция Кремля на слова Зеленского
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь