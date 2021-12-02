Даниил Медведев вывел сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над 94-м номером мирового рейтинга, шведом Микаэлем Имером, во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над 94-м номером мирового рейтинга, шведом Микаэлем Имером, во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Матч в Мадриде завершился в двух сетах: 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. Медведев сделал семь эйсов, совершил девять двойных ошибок и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов.
Ранее Андрей Рублев обыграл Элиаса Имера в трех сетах. Таким образом, счет в противостоянии стал 2:0, сборная России вышла в полуфинал, где ее соперником будет команда Германии.
Турнир завершится 5 декабря.