Сборная России по теннису впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса

ТАСС, 4 декабря. Теннисист Даниил Медведев победил представителя Германии Яна-Ленарда Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса. Встреча прошла в Мадриде.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева. Ранее в субботу в первой игре полуфинального матча Андрей Рублев победил Доминика Кёпфера со счетом 6:4, 6:0. В финале сборная России встретится с командой Хорватии. Матч пройдет 5 декабря.

Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года, тогда они проиграли американцам (1−4).

В состав сборной России вошли Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без национального флага и гимна.