Сборная России по теннису впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса
В полуфинальном матче россияне обыграли представителей Германии.
В полуфинальном матче россияне обыграли представителей Германии.
ТАСС, 4 декабря. Теннисист Даниил Медведев победил представителя Германии Яна-Ленарда Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса. Встреча прошла в Мадриде.
Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева. Ранее в субботу в первой игре полуфинального матча Андрей Рублев победил Доминика Кёпфера со счетом 6:4, 6:0. В финале сборная России встретится с командой Хорватии. Матч пройдет 5 декабря.
Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года, тогда они проиграли американцам (1−4).
В состав сборной России вошли Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без национального флага и гимна.
Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда.