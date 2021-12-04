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18:25 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по теннису впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Дэвиса

В полуфинальном матче россияне обыграли представителей Германии.

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Источник: Reuters

ТАСС, 4 декабря. Теннисист Даниил Медведев победил представителя Германии Яна-Ленарда Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса. Встреча прошла в Мадриде.

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Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева. Ранее в субботу в первой игре полуфинального матча Андрей Рублев победил Доминика Кёпфера со счетом 6:4, 6:0. В финале сборная России встретится с командой Хорватии. Матч пройдет 5 декабря.

Российские теннисисты вышли в финал Кубка Дэвиса впервые с 2007 года, тогда они проиграли американцам (1−4).

В состав сборной России вошли Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без национального флага и гимна.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда.

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