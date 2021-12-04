Медведев через боль добыл победу над Германией. Впервые за 14 лет Россия в финале Кубка Дэвиса!
В воскресенье нас ждет битва со сборной Хорватии.
В воскресенье нас ждет битва со сборной Хорватии.
В стартовых листах, которые капитаны должны отдавать минимум за час до начала первого матча, никаких сюрпризов не было. Первые номера команд играли с первыми, вторые со вторыми.
Открывала серию встреча Андрея Рублева и Доминика Кепфера. С первых розыгрышей было заметно, что россиянин дико заряжен. В третьем гейме он реализовал брейк-поинт и до конца сета свои подачи не проигрывал — 6:4. В целом Андрей больше забирал на чужих и меньше отдавал на своих подачах.
Расслабляться в случае с Рублевым было рано. На этом Кубке Дэвиса Андрей выиграл все первые сеты, но в то же время проиграл все вторые. Например, в четвертьфинале против шведа Элиаса Имера он шел подавать на матч при счете 5:4, а в итоге отдал партию со счетом 5:7.
Но, похоже, Рублев урок выучил. После игры он в интервью на корте сказал, что у него была суперконцентрация. Получалось вообще все. Некоторые розыгрыши были настолько красивыми, что испанские болельщики не скупились на слово «bravo». В итоге 6:4, 6:0. Первая уверенная победа Андрея на турнире.
— Я играл этот матч так же, как и другие, особенно первый сет. Потому что во всех матчах я выигрывал первую партию достаточно уверенно. Но этот матч отличает от остальных то, что в других матчах мне казалось, я легко выигрываю без усилий. Расслаблялся и давал больше возможностей соперникам, а они начинали играть лучше. Затем я проигрывал или побеждал в трех сетах. Сейчас же с самого начала я старался играть все лучше и лучше, насколько это возможно, не давая никаких шансов. Поэтому выиграл достаточно легко.
— Вы сказали, что были суперсконцентрированы. Сложно ли было держать концентрацию при счете 5:0, подавая на матч? Что думали?
— Там я уже расслабленный. Думал, чтобы красиво закончить, каким-нибудь красивым ударом. В итоге стало ровно.
— Можно ли сказать, что это был ваш лучший матч за последние полгода?
— В плане удачности, что все так сложилось и уверенно произошло, — наверное, да. В плане уровня игры… Надо подумать. В Турине у меня были все хорошие матчи, хоть и проиграл решающий за выход в полуфинал. Но уровень игры был хороший. Отдельные матчи были неплохие. Наверное, да, это один из таких за последнее время, чтобы все так четко сложилось.
Если Рублев до этого проводил исключительно трехсетовые поединки на турнире, то лидер нашей команды обыгрывал всех в двух партиях. В полуфинале его соперником стал Ян-Леннард Штруфф. В 2021-м они встречались между собой дважды, и счет противостояния в этом году был равный — 1:1. В победе Медведева, кстати, были уверены почти все иностранные журналисты, которые присутствуют на турнире. На пресс-конференции Рублева было несколько вопросов к Андрею по поводу предстоящего финала, хотя встреча Штруффа и Медведева в тот момент только началась.
Но игра не была легкой. Были вопросы по физическому состоянию Даниила. В середине первого сета россиянин обратился за медицинской помощью. Но после этого при счете 4:4 Медведев сделал брейк, а после удержал свою подачу — 6:4.
Во втором сете брейка россиянина пришлось ждать меньше. Он случился при счете 2:2. Но затем Даниил вновь попросил помощь. Кажется, беспокоила нога. Или что-то другое. Вторая пауза была длиннее первой. Медведев ложился на корт и глубоко дышал.
Возобновив матч, россиянин под ноль взял свою подачу — 4:2. Дальше видимых проблем у него уже не было. 6:4, 6:4 и итоговые 2−0. Россия выходит в финал!
За титул поборемся со сборной Хорватии. Здесь расклад для нас абсолютно очевидный: нам обязательно нужно побеждать в обеих одиночных матчах, так как у соперников лучшая в мире пара на сегодняшний день. Никола Мектич и Мате Павич — лидеры парного рейтинга ATP. В этом году они выиграли несколько крупных турниров, в том числе Олимпиаду в Токио и Уимблдон.
Конечно, они не безупречны, и победить их можно. Тем более Карацев и Рублев, кажется, неплохо сыгрались между собой. Но пока на этом турнире Мектич и Павич не отдали соперникам ни одного сета.
Вторым номером в команде является Борна Гойо, 279-я ракетка мира. Но на этом турнире он одержал три победы в трех матчах. В том числе хорват был сильнее Лоренцо Сонего (27-е место в рейтинге ATP) в четвертьфинале и Душана Лайовича (33-е место) в полуфинале. До нынешнего Кубка Дэвиса у Борны была лишь одна победа на уровне ATP.
Скорее всего, Гойо будет играть с нашим вторым номером Андреем Рублевым. Теннисисты встречались между собой один раз. Это было два года назад на групповом этапе Кубка Дэвиса. Тогда россиянин легко победил — 6:3, 6:3. Но Борна стал явно опаснее.
Первым же номером у хорватов является Марин Чилич. На Кубке Дэвиса-2021 он проиграл три матча из четырех. Ему предстоит играть против Даниила Медведева. Здесь тоже статистика в пользу россиянин: 2:0 по личным встречам. В последний раз они играли между собой на Уимблдоне, где для выявления победителя потребовалось провести пять сетов.
Для Хорватии это четвертый финал Кубка Дэвиса в истории. Они брали трофей в 2005 и в 2018 годах. У российской сборной тоже две победы — в 2002-м и в 2006-м. Но финалов было больше — пять. В последний раз мы уступили в 2007 году.
Михаил Кузнецов