Медведев через боль добыл победу над Германией. Впервые за 14 лет Россия в финале Кубка Дэвиса!

В стартовых листах, которые капитаны должны отдавать минимум за час до начала первого матча, никаких сюрпризов не было. Первые номера команд играли с первыми, вторые со вторыми.

Открывала серию встреча Андрея Рублева и Доминика Кепфера. С первых розыгрышей было заметно, что россиянин дико заряжен. В третьем гейме он реализовал брейк-поинт и до конца сета свои подачи не проигрывал — 6:4. В целом Андрей больше забирал на чужих и меньше отдавал на своих подачах.

Расслабляться в случае с Рублевым было рано. На этом Кубке Дэвиса Андрей выиграл все первые сеты, но в то же время проиграл все вторые. Например, в четвертьфинале против шведа Элиаса Имера он шел подавать на матч при счете 5:4, а в итоге отдал партию со счетом 5:7.

Но, похоже, Рублев урок выучил. После игры он в интервью на корте сказал, что у него была суперконцентрация. Получалось вообще все. Некоторые розыгрыши были настолько красивыми, что испанские болельщики не скупились на слово «bravo». В итоге 6:4, 6:0. Первая уверенная победа Андрея на турнире.

Андрей Рублев | Источник: Reuters

Рублев хотел закончить красиво

— Я играл этот матч так же, как и другие, особенно первый сет. Потому что во всех матчах я выигрывал первую партию достаточно уверенно. Но этот матч отличает от остальных то, что в других матчах мне казалось, я легко выигрываю без усилий. Расслаблялся и давал больше возможностей соперникам, а они начинали играть лучше. Затем я проигрывал или побеждал в трех сетах. Сейчас же с самого начала я старался играть все лучше и лучше, насколько это возможно, не давая никаких шансов. Поэтому выиграл достаточно легко.

— Вы сказали, что были суперсконцентрированы. Сложно ли было держать концентрацию при счете 5:0, подавая на матч? Что думали?

— Там я уже расслабленный. Думал, чтобы красиво закончить, каким-нибудь красивым ударом. В итоге стало ровно.

— Можно ли сказать, что это был ваш лучший матч за последние полгода?

— В плане удачности, что все так сложилось и уверенно произошло, — наверное, да. В плане уровня игры… Надо подумать. В Турине у меня были все хорошие матчи, хоть и проиграл решающий за выход в полуфинал. Но уровень игры был хороший. Отдельные матчи были неплохие. Наверное, да, это один из таких за последнее время, чтобы все так четко сложилось.

Медведев ложился на корт и глубоко дышал

Если Рублев до этого проводил исключительно трехсетовые поединки на турнире, то лидер нашей команды обыгрывал всех в двух партиях. В полуфинале его соперником стал Ян-Леннард Штруфф. В 2021-м они встречались между собой дважды, и счет противостояния в этом году был равный — 1:1. В победе Медведева, кстати, были уверены почти все иностранные журналисты, которые присутствуют на турнире. На пресс-конференции Рублева было несколько вопросов к Андрею по поводу предстоящего финала, хотя встреча Штруффа и Медведева в тот момент только началась.

Но игра не была легкой. Были вопросы по физическому состоянию Даниила. В середине первого сета россиянин обратился за медицинской помощью. Но после этого при счете 4:4 Медведев сделал брейк, а после удержал свою подачу — 6:4.

Даниил Медведев | Источник: Reuters

Во втором сете брейка россиянина пришлось ждать меньше. Он случился при счете 2:2. Но затем Даниил вновь попросил помощь. Кажется, беспокоила нога. Или что-то другое. Вторая пауза была длиннее первой. Медведев ложился на корт и глубоко дышал.

Возобновив матч, россиянин под ноль взял свою подачу — 4:2. Дальше видимых проблем у него уже не было. 6:4, 6:4 и итоговые 2−0. Россия выходит в финал!

Чем сильна сборная Хорватии

За титул поборемся со сборной Хорватии. Здесь расклад для нас абсолютно очевидный: нам обязательно нужно побеждать в обеих одиночных матчах, так как у соперников лучшая в мире пара на сегодняшний день. Никола Мектич и Мате Павич — лидеры парного рейтинга ATP. В этом году они выиграли несколько крупных турниров, в том числе Олимпиаду в Токио и Уимблдон.

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Конечно, они не безупречны, и победить их можно. Тем более Карацев и Рублев, кажется, неплохо сыгрались между собой. Но пока на этом турнире Мектич и Павич не отдали соперникам ни одного сета.

Вторым номером в команде является Борна Гойо, 279-я ракетка мира. Но на этом турнире он одержал три победы в трех матчах. В том числе хорват был сильнее Лоренцо Сонего (27-е место в рейтинге ATP) в четвертьфинале и Душана Лайовича (33-е место) в полуфинале. До нынешнего Кубка Дэвиса у Борны была лишь одна победа на уровне ATP.

Скорее всего, Гойо будет играть с нашим вторым номером Андреем Рублевым. Теннисисты встречались между собой один раз. Это было два года назад на групповом этапе Кубка Дэвиса. Тогда россиянин легко победил — 6:3, 6:3. Но Борна стал явно опаснее.

Первым же номером у хорватов является Марин Чилич. На Кубке Дэвиса-2021 он проиграл три матча из четырех. Ему предстоит играть против Даниила Медведева. Здесь тоже статистика в пользу россиянин: 2:0 по личным встречам. В последний раз они играли между собой на Уимблдоне, где для выявления победителя потребовалось провести пять сетов.

Для Хорватии это четвертый финал Кубка Дэвиса в истории. Они брали трофей в 2005 и в 2018 годах. У российской сборной тоже две победы — в 2002-м и в 2006-м. Но финалов было больше — пять. В последний раз мы уступили в 2007 году.