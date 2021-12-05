Сборная России по теннису в третий раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса

Игра завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:2 в пользу Медведева. Ранее в воскресенье в первой игре матча россиянин Андрей Рублев в двух сетах победил хорвата Борну Гойо. Таким образом, сборная России гарантировала себе победу в финале.

Сборная России в третий раз в своей истории стала победителем Кубка Дэвиса. Ранее российские теннисисты дважды становились обладателями Кубка Дэвиса (2002, 2006). В финалах турнира они играли в 1994, 1995 и 2007 годах.

В состав сборной России на Кубка Дэвиса 2021 года вошли Медведев, Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступала на турнире без национального флага и гимна.