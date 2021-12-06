Победа России в Кубке Дэвиса — великая. Но сам турнир — невероятная жуть

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Сборная России впервые за 15 лет выиграла главный командный трофей мужского тенниса — Кубок Дэвиса. Ну, не совсем сборная России, поскольку из-за санкций ВАДА наши спортсмены выступали под флагом национальной федерации, но не суть. Потому что такой триумф случился всего в третий раз в истории — в прошлый раз подобное случалось еще во времена Марата Сафина, с тех пор в мужском теннисе сменилась целая эпоха. На этот раз наша сборная стала одной из немногих, сумевших собрать в свою заявку всех сильнейших. Медведев и Рублев приехали после тяжелейшего сезона в ATP-туре, и их старания оказались не напрасны.

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Для Медведева титул обладателя Кубка Дэвиса — это еще один кирпичик в коллекцию абсолютно лучшего игрока в истории нашего мужского тенниса. Пока это еще не так очевидно (Кафельникову и Сафину пока есть что противопоставить), но даст бог, у Даниила для покорения всех рубежей есть еще лет десять профессиональной карьеры. Ну, и теперь ни у кого нет морального права обвинять живущего в Монако россиянина в недостатке патриотизма. Ко всем нынешним положительным эмоциям стоит добавить воспоминания о недавней победе наших девушек в Кубке Билли Джин Кинг (бывшем Кубке Федерации) и о медальной феерии на Олимпиаде в Токио. В общем, у российских болельщиков получился настоящий золотой год. И спасибо всем, кто был к этому причастен.

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Погоня за временем

А теперь о не самом приятном. Не умаляя заслуг Медведева, Рублева и Карацева, надо признать, что эмоции от нынешней победы далеки о тех, что были после завоевания «Серебряной салатницы» в нулевых. И виноват в этом в первую очередь нынешний формат турнира, который в последние два года изменился до неузнаваемости. Видно, что Международная федерация тенниса пытается спасти старейший командный чемпионат от окончательного краха, но пока получается очень плохо. Такое ощущение, что Кубок Дэвиса после всех реформ по зрелищности начал проигрывать даже недавно созданному ATP Cup. Во всяком случае, зачем игрокам выходить на матчи сборных в начале сезона в Австралии — понятно. А вот зачем биться на морально-волевых на нынешнем декабрьском команднике в Мадриде — не очень. Сейчас, если бы не патриоты Джокович, Медведев и Рублев, мы бы вообще наблюдали второсортный старт.

В 2018-м права на проведение Кубка Дэвиса приобрела компания Kosmos известного испанского футболиста Жерара Пике. После этого произошли революционные перемены. Были отменены разъезды сборных по разным странам (последние два розыгрыша проводились в Испании), вместо поединков из пяти матчей по пять сетов появился формат из трех матчей по три сета, ну и в целом чемпионат оказался ограничен полутора неделями в декабре. В целом погоню за трендами ускорившейся жизни, наверное, можно только приветствовать. Только не покидает ощущение, что реформаторы — это люди, страшно далекие от тенниса. Кубок Дэвиса моментально потерял свою фундаментальность, и есть твердое ощущение, что россияне выиграли в Мадриде не некий глобальный чемпионат, а просто небольшой турнир. На котором самым рейтинговым соперником нашего лидера Даниила Медведева оказался испанец Пабло Кареньо Буста, 20-я ракетка мира.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXHdLGCIOzo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Davis Cup (@daviscup)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гибель традиций

По большому счету новые менеджеры Кубка Дэвиса не смогли решить главные проблемы этого турнира — рейтинговые очки для его участников и сроки проведения. Формат матчей можно крутить сколько угодно, но в декабре лидеры мирового тенниса (да и болельщики) все равно будут на последнем издыхании. И невозможно осуждать Александра Зверева, который после победы в ATP Final отказался ехать на Кубок Дэвиса. Ну и когда чуть ли не половина потенциальных звезд командника в конце сезона травмирована — этого тоже можно было ожидать. И здесь снова надо привести в пример ATP Сup, который получает в начале сезона свежих игроков, да еще начисляет им очки в рейтинг.

Новый формат Кубка Дэвиса также вызывает вопросы по поводу его справедливости. Раньше мы имели спорную, но четкую систему со сменой хозяев при разъездах. В этом же сезоне матчи проводились почему-то в Мадриде, Инсбруке и Турине, причем без какой-то очевидной логики. Вероятно, организаторы не ищут спонсоров под свою схему, а пытаются модернизировать схему исходя из финансовых и организационных возможностей. Но это, мягко говоря, не очень похоже на спорт. Во всяком случае, в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Хотя бы потому, что даже в теннисе в командных матчах фактор своей площадки играет существенную роль. И сумей, например, испанцы собрать свой «Дрим тим», даже нашей суперсборной пришлось бы в Мадриде намного тяжелее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW8ifRpoSOO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW8ifRpoSOO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW8ifRpoSOO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, три матча за один день в рамках одного поединка даже в трехсетовом формате — это очень долго. Держать внимание болельщиков на протяжении шести часов по нынешним временам невыполнимая миссия. Вот и получилось, что новые боссы Кубка Дэвиса разрушили прежние традиции, а новых приемлемых правил не создали. Конечно, теннис — индивидуальный вид спорта, и никто не заплачет, если мужской командный чемпионат под эгидой ITF окончательно загнется (или сольется с ATP Cup — такие проекты тоже есть). Но происходящее все равно вызывает грусть — все же в Кубке Дэвиса, даже на фоне многочисленных отказов звезд и рудиментов старого тенниса, все же был какой-то нерв. Который сейчас, увы, безвозвратно исчез.