Путин поздравил победителей Кубка Дэвиса

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Телеграмма российского лидера доступна на сайте Кремля.

Путин назвал победу российской команды большим и знаковым событием для отечественного тенниса. Он подчеркнул, что россияне проявили командную сплоченность по ходу турнира. В своем обращении президент отдельно отметил вклад Шамиля Тарпищева, для которого награда стала третьей в качестве капитана национальной команды.

5 декабря российская сборная впервые за 15 лет завоевала Кубок Дэвиса. В финале россияне обыграли сборную Хорватию со счетом 2−0. Сначала Андрей Рублев одержал победу над Борно Гойо — 6:4, 7:6 (7:5), а затем Даниил Медведев — над Марином Чиличем (7:6, 6:2). В полуфинале российская команда сломила сопротивление немцев.