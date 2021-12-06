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15:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин поздравил победителей Кубка Дэвиса

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских теннисистов с победой на Кубке Дэвиса, розыгрыш которого проходил в испанском Мадриде.

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Телеграмма российского лидера доступна на сайте Кремля.

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Путин назвал победу российской команды большим и знаковым событием для отечественного тенниса. Он подчеркнул, что россияне проявили командную сплоченность по ходу турнира. В своем обращении президент отдельно отметил вклад Шамиля Тарпищева, для которого награда стала третьей в качестве капитана национальной команды.

5 декабря российская сборная впервые за 15 лет завоевала Кубок Дэвиса. В финале россияне обыграли сборную Хорватию со счетом 2−0. Сначала Андрей Рублев одержал победу над Борно Гойо — 6:4, 7:6 (7:5), а затем Даниил Медведев — над Марином Чиличем (7:6, 6:2). В полуфинале российская команда сломила сопротивление немцев.

В прошлом розыгрыше российская команда добралась до полуфинала Кубка Дэвиса, где уступила канадцам. Ранее отечественная сборная выигрывала турнир в 2002 и 2006 годах.

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