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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шарапова поддержала решение WTA приостановить проведение турниров в Китае

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заявила, что полностью поддерживает решение Женской теннисной ассоциации (WTA) приостановить проведение всех турниров под эгидой организации на территории Китая из-за ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

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Источник: Спорт РИА Новости

«На самом деле я была невероятно впечатлена тем, как WTA выступила и заняла свою позицию. Стив Саймон, поступая правильно, был великолепен. Я в первую очередь думаю о людях, а не о бизнесе, и поэтому полностью поддерживаю решение организации», — цитирует Шарапову CNBC.

Ранее позицию WTA о проведении турниров в Китае поддержал российский теннисист Даниил Медведев, заявив, что «WTA приняла сильное решение».

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В начале ноября 35-летняя Пэн Шуай в своем аккаунте в Weibo, как сообщали СМИ, обвинила бывшего члена постоянного комитета политбюро ЦК КПК, бывшего вице-премьера Госсовета КНР 75-летнего Чжан Гаоли в том, что он принуждал ее к сексу и что у них были отношения в течение нескольких лет. Этот пост быстро удалили, аккаунты спортсменки тоже пропали из китайского интернета и соцсетей, а спортсменка перестала выходить на связь. В Международном олимпийском комитете (МОК) 21 ноября сообщили, что президент организации Томас Бах поговорил с Пэн Шуай по видеосвязи — она сообщила, что «с ней все в порядке».

В среду глава WTA Стив Саймон сообщил, что организация немедленно приостанавливает проведение всех турниров в Китае, включая Гонконг, из-за ситуации с Пэн Шуай. Китайская теннисная ассоциация (CTA) в четверг выразила протест из-за данного решения. МОК позднее сообщил, что вновь связался с помощью видеозвонка с Пэн Шуай и подтвердил, что она находится в хорошем состоянии и в безопасности.

Пэн Шуай является двукратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2014 и Уимблдон-2013), всего в ее активе 23 победы на турнирах WTA в парах и два титула в одиночном разряде.

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