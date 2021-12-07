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09:28 (мск), источник: РБК

Сколько заработали теннисисты сборной России в 2021 году

Cборная России по теннису 5 декабря впервые с 2006 года выиграла Кубок Дэвиса. О том, сколько заработали участники команды в рамках этого турнира, а также по итогам прошлого сезона в целом, — в материале РБК.

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Источник: Reuters

Кубок Дэвиса фактически завершил теннисный сезон. За победу в турнире россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской получили в общей сложности порядка $2,4 млн, тогда как Федерация тенниса России получила в качестве призовых $1,2 млн. В ходе соревнований в течение сезона российские теннисисты заработали еще $14,2 млн, подсчитал «РБК Спорт».

Даниил Медведев, 25 лет

  • Место в рейтинге: 2
  • Призовые за 2021 год: $7,48 млн
  • Место в рейтинге по сумме призовых за год: 2
  • Призовые за карьеру: $21,61 млн

Медведев провел лучший сезон в карьере. Он в первый раз выиграл турнир самой престижной категории «Большого шлема» (US Open). Также он дошел до финалов Открытого чемпионата Австралии и Итогового турнира.

Также на счету россиянина победа на «Мастерсе» в Торонто и на турнирах в Марселе и Мальорке. В марте теннисист впервые поднялся на второе место в рейтинге ATP.

В 2021 году Медведев оказался самым побеждающим теннисистом — он выиграл 68 матчей.

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Андрей Рублев, 24 года

  • Место в рейтинге: 5
  • Призовые за 2021 год: $3,33 млн
  • Место в рейтинге по сумме призовых за год: 5
  • Призовые за карьеру: $9,99 млн

Завершающийся год стал лучшим и для Рублева. Впервые в карьере он вошел в топ-5 рейтинга и обновил свой рекорд по количеству выигранных за сезон поединков — 57.

Рублев выиграл турнир в Роттердаме, а также играл в финалах соревнований серии Masters 1000 в Монте-Карло и Цинциннати.

В составе сборной России Рублев выиграл не только Кубок Дэвиса, но также золото Олимпиады в миксте (вместе с Анастасией Павлюченковой).

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Аслан Карацев, 28 лет

  • Место в рейтинге: 18
  • Призовые за 2021 год: $1,87 млн
  • Место в рейтинге по сумме призовых за год: 12
  • Призовые за карьеру: $2,32 млн

До 2021 года Карацев был известен узкому кругу фанатов тенниса в связи с тем, что редко выступал на ATP. В результате он стал открытием сезона, хотя является одним из самых возрастных игроков сборной. В прошедшем 2021 год Карацев заработал большую часть призовых и проделал путь от второй сотни рейтинга до топ-20.

В январе в Мельбурне россиянин впервые пробился на турнир «Большого шлема» и сразу вышел в полуфинал. Карацев стал первым в истории Открытой эры (с 1968 года) теннисистом, дошедшим до полуфинала на дебютном турнире Большого шлема. При этом в последний раз участник квалификации доходил до этой стадии в 2000 году (белорус Владимир Волчков).

Также Карацев выиграл первые титулы в одиночном разряде на Кубке Кремля и турнире в Дубае, а также одержал победу в парном разряде в Доха. В смешанном разряде россиянин выиграл серебро Олимпиады (вместе с Еленой Весниной).

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Карен Хачанов, 25 лет

  • Место в рейтинге: 29
  • Призовые за 2021 год: $1,31 млн
  • Место в рейтинге по сумме призовых за год: 22
  • Призовые за карьеру: $10,24 млн

Главное достижение Хачанова за 2021 год — финал Олимпиады в одиночном разряде. Он стал первым россиянином, сыгравшим в решающей встрече олимпийского турнира с 2000 года, когда золото выиграл Евгений Кафельников.

В финале Хачанов проиграл Александру Звереву (Германия), который в ноябре в финале Итогового турнира победил Медведева.

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Евгений Донской, 31 год

  • Место в рейтинге: 172
  • Призовые за 2021 год: $229 тыс
  • Место в рейтинге по размеру призовых за год: 173
  • Призовые за карьеру: $3,27 млн

В 2021 году Донской потерял в рейтинге 49 позиций. Главное достижение за сезон — попадание в основную сетку US Open через квалификацию. Впрочем, выступление в Нью-Йорке Донской завершил уже в первом круге.

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