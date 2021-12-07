Сколько заработали теннисисты сборной России в 2021 году

Кубок Дэвиса фактически завершил теннисный сезон. За победу в турнире россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской получили в общей сложности порядка $2,4 млн, тогда как Федерация тенниса России получила в качестве призовых $1,2 млн. В ходе соревнований в течение сезона российские теннисисты заработали еще $14,2 млн, подсчитал «РБК Спорт».
Медведев провел лучший сезон в карьере. Он в первый раз выиграл турнир самой престижной категории «Большого шлема» (US Open). Также он дошел до финалов Открытого чемпионата Австралии и Итогового турнира.
Также на счету россиянина победа на «Мастерсе» в Торонто и на турнирах в Марселе и Мальорке. В марте теннисист впервые поднялся на второе место в рейтинге ATP.
В 2021 году Медведев оказался самым побеждающим теннисистом — он выиграл 68 матчей.
Завершающийся год стал лучшим и для Рублева. Впервые в карьере он вошел в топ-5 рейтинга и обновил свой рекорд по количеству выигранных за сезон поединков — 57.
Рублев выиграл турнир в Роттердаме, а также играл в финалах соревнований серии Masters 1000 в Монте-Карло и Цинциннати.
В составе сборной России Рублев выиграл не только Кубок Дэвиса, но также золото Олимпиады в миксте (вместе с Анастасией Павлюченковой).
До 2021 года Карацев был известен узкому кругу фанатов тенниса в связи с тем, что редко выступал на ATP. В результате он стал открытием сезона, хотя является одним из самых возрастных игроков сборной. В прошедшем 2021 год Карацев заработал большую часть призовых и проделал путь от второй сотни рейтинга до топ-20.
В январе в Мельбурне россиянин впервые пробился на турнир «Большого шлема» и сразу вышел в полуфинал. Карацев стал первым в истории Открытой эры (с 1968 года) теннисистом, дошедшим до полуфинала на дебютном турнире Большого шлема. При этом в последний раз участник квалификации доходил до этой стадии в 2000 году (белорус Владимир Волчков).
Также Карацев выиграл первые титулы в одиночном разряде на Кубке Кремля и турнире в Дубае, а также одержал победу в парном разряде в Доха. В смешанном разряде россиянин выиграл серебро Олимпиады (вместе с Еленой Весниной).
Главное достижение Хачанова за 2021 год — финал Олимпиады в одиночном разряде. Он стал первым россиянином, сыгравшим в решающей встрече олимпийского турнира с 2000 года, когда золото выиграл Евгений Кафельников.
В финале Хачанов проиграл Александру Звереву (Германия), который в ноябре в финале Итогового турнира победил Медведева.
В 2021 году Донской потерял в рейтинге 49 позиций. Главное достижение за сезон — попадание в основную сетку US Open через квалификацию. Впрочем, выступление в Нью-Йорке Донской завершил уже в первом круге.