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13:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Светлана Кузнецова и Серена Уильямс не заявились на Australian Open

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова и 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс не попали в предварительную заявку Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: AFP 2021

Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг.

«Только три теннисистки из топ-120 не попали в предварительную (неофициальную) версию заявки на Australian Open в женском одиночном разряде, которую я увидел. Это 46-я ракетка мира Бьянка Андрееску (она объявляла об этом ранее), 109-я ракетка мира Светлана Кузнецова и номер 41 Серена Уильямс», — написал журналист в своём «твиттере».

40-летняя Уильямс-младшая семь раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии: в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 и 2017 годах.

Australian Open 2022 года пройдёт с 17 по 30 января.

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