Светлана Кузнецова и Серена Уильямс не заявились на Australian Open

«Только три теннисистки из топ-120 не попали в предварительную (неофициальную) версию заявки на Australian Open в женском одиночном разряде, которую я увидел. Это 46-я ракетка мира Бьянка Андрееску (она объявляла об этом ранее), 109-я ракетка мира Светлана Кузнецова и номер 41 Серена Уильямс», — написал журналист в своём «твиттере».