Серена Уильямс подтвердила, что пропустит Australian Open — 2022

«Несмотря на то, что такое решение никогда не бывает легким, я нахожусь не на том физическом уровне, чтобы соревноваться.



Мельбурн — один из моих любимых городов для посещения, и я с нетерпением жду возможности играть на Australian Open каждый год.



Я буду скучать по болельщикам, но я очень хочу вернуться и соревноваться на своем самом высоком уровне», — приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.