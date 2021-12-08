Серена Уильямс подтвердила, что пропустит Australian Open — 2022
23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс подтвердила, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2022.
23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс подтвердила, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2022.
41-летняя американская теннисистка не выходила на корт с июня из-за травмы подколенного сухожилия и продолжает восстановление.
«Несмотря на то, что такое решение никогда не бывает легким, я нахожусь не на том физическом уровне, чтобы соревноваться.
Мельбурн — один из моих любимых городов для посещения, и я с нетерпением жду возможности играть на Australian Open каждый год.
Я буду скучать по болельщикам, но я очень хочу вернуться и соревноваться на своем самом высоком уровне», — приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.
Открытый чемпионат Австралии, который станет первым турниром Большого шлема в новом сезоне, пройдет с 17 по 30 января.